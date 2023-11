Hong Kong (VNA) – Le Vietnam a participé pour la première fois à la 4e Fête gastronomique de Hong Kong (Hong Kong Food Fiesta) qui s’est ouverte le 17 novembre dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

Un stand vietnamien à la Fête gastronomique de Hong Kong. Photo : VNA

Les plats traditionnels vietnamiens tels que les rouleaux de printemps frits, les saucisses de porc, le riz gluant et les raviolis aux haricots mungo ont séduit les papilles des visiteurs et des amis traditionnels.



De nombreux produits agricoles vietnamiens bien connus, comme le café, les noix de cajou et le nid d’hirondelle, sont également exposés et disponibles à l’achat lors de l’événement.



Organisée par le Conseil alimentaire de Hong Kong, la fête de cinq jours présente également des spécialités et des marques alimentaires de Hong Kong et des pays de la région, comme la Thaïlande, le Japon et la République de Corée.



Le conseil a également distribué 1.000 bons d’achat d’une valeur unitaire de 20 dollars de Hong Kong (2,9 dollars américains) aux personnes âgées et défavorisées par l’intermédiaire des organisations de protection sociale.



L’événement vise à promouvoir la production et à populariser les marques alimentaires locales tout en offrant aux consommateurs la possibilité de déguster des plats locaux et étrangers à des prix réduits, en soutenant les petites et moyennes entreprises et en propulsant activement l’économie locale. – VNA