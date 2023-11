Nhập mô tả cho ảnh

Bangkok, 6 novembre (VNA) – Une délégation vietnamienne dirigée par le général de corps d'armée Phung Si Tan, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a assisté au salon de défense et de sécurité 2023 qui s'est ouvert en Thaïlande le 6 novembre, avec la participation de plus de 500 principaux fabricants de défense de 45 pays à travers le monde.Le stand vietnamien, géré par le fournisseur de télécommunications militaire Viettel, couvre près de 100 m² et présente 60 catégories de produits sous forme de modèles et de vidéos, notamment les communications, la guerre électronique, les modèles de simulation, l'optoélectronique, le radar, le commandement et le contrôle, les avions sans pilote et le réseau privé 5G.Le premier jour de l'événement, il a accueilli plus de 50 délégations étrangères, dont des responsables de la défense des Philippines, de Malaisie, du Laos, du Cambodge, d'Inde et d'autres pays.Ayant pour thème « Le pouvoir du partenariat », l'événement est l'une des 15 plus grandes expositions militaires au monde et la plus grande d'Asie du Sud-Est. Sous les auspices du ministère thaïlandais de la Défense, le salon a lieu tous les deux ans au cours des deux dernières décennies en tant qu'événement régional de premier plan en matière de sécurité et de défense en Asie du Sud-Est.Se déroulant du 6 au 9 novembre, l'exposition présente une large gamme de produits militaires destinés aux solutions de combat pour les forces terrestres, maritimes et aériennes.Les équipements de défense et de sécurité exposés comprennent des systèmes d'armes, des armes à feu, des missiles, des chars, des drones, des navires de transport et de guerre, des technologies de satellite et de communication, des technologies de défense électronique, des systèmes de contrôle d'artillerie, des lanceurs et d'autres systèmes militaires cruciaux, tant matériels que logiciels. Il présente également des produits et services de cybersécurité, de secours en cas de catastrophe et de prévention.- VNA