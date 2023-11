Séoul (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est réunie vendredi 18 novembre avec plus de 30 autres délégations de partis politiques et de médias des 15 pays membres du Comité permanent de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) pour le 6e Forum des médias de l’ICAPP à Séoul, en République de Corée.

Les délégués participant au forum posent devant le bâtiment de l'Assemblée nationale de la République de Corée. Photo : VNA Les délégués participant au forum posent devant le bâtiment de l'Assemblée nationale de la République de Corée. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, Kang Hoon-sik, coprésident du Forum, a hautement apprécié l’interaction croissante entre l’ICAPP et les habitants de la région grâce à une couverture médiatique plus diversifiée et plus large des activités de l’ICAPP.



Lors de l'événement, la délégation du PCV a exprimé l'espoir du Vietnam que l'ICAPP en général, et le Forum des médias de l'ICAPP en particulier, continuent de servir de mécanisme permettant à tous les partis membres de discuter et de partager des mesures visant à promouvoir la transformation numérique, à utiliser efficacement les réseaux sociaux, améliorer l'accès à Internet et les compétences numériques des citoyens, et favoriser la promotion de l'image des pays.

En tant que membre du Comité permanent de l’ICAPP, le PCV souhaite renforcer la coopération pour propager largement les activités de l’ICAPP dans les médias et auprès des Vietnamiens de tous horizons, et en même temps, se coordonner étroitement avec le Secrétariat de l’ICAPP pour diffuser davantage d’informations sur activités de l’ICAPP sur les médias internationaux et régionaux.

Lors de l’événement, les participants ont approuvé deux initiatives visant à établir le réseau des médias de l’ICAPP avec la participation élargie de tous les partis politiques et les médias de la région, et à publier le bulletin d’information trimestriel de l’ICAPP pour mettre à jour les activités de l’ICAPP.



La délégation du PCV a participé activement aux discussions sur le programme d’action du Forum et a eu des rencontres avec les représentants de plusieurs partis politiques présents à l’événement pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération à l’avenir.



Créée en septembre 2000 à Manille, aux Philippines, l’ICAPP constitue le plus grand forum de dialogue regroupant plus de 350 partis politiques en Asie. Le Forum des médias de l’ICAPP a été lancé en septembre 2015 pour promouvoir la coopération entre les partis politiques et les médias, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l’ICAPP consistant à construire une communauté pacifique, stable, harmonieuse et prospère en Asie. – VNA