Le stand du Vietnam au festival célébrant la Journée internationale des migrants 2023 à Singapour. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le Vietnam a participé le 17 décembre à la célébration de la Journée internationale des migrants 2023 à Singapour (18 décembre).

La célébration de la Journée internationale des migrants a fait partie de la série d’activités organisées en décembre par le ministère singapourien de la Main-d'œuvre et des partenaires pour exprimer sa gratitude envers les contributions de la main-d'œuvre étrangère au développement économique de Singapour ainsi que consolider les liens entre les travailleurs étrangers et la communauté d'accueil.

Cet évènement a réuni environ plus de 10.000 travailleurs étrangers, dont des Vietnamiens dans ce pays. Les activités et contributions du Département de liaison de la communauté vietnamienne a été bien appréciées par le Comité d’organisation.

En plus de mettre en place un stand pour présenter la culture et la cuisine vietnamiennes aux amis internationaux et aux travailleurs migrants à Singapour, le Département de liaison de la communauté vietnamienne a également distribué 1 000 cadeaux à des travailleurs immigrés participant à l'événement.