Vientiane (VNA) - Le Vietnam a gagné des prix du tourisme de l'ASEAN (ASEAN Tourism Awards 2024) lors d'une cérémonie organisée dans le cadre du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF2024) qui s'est terminé le 26 janvier dans la ville lao de Vientiane.

Le Vietnam a gagné des prix du tourisme de l'ASEAN 2024. Photo : VNA

Lors de cette édition, 25 localités et entreprises vietnamiennes ont été honorées.

Les prix du tourisme de l'ASEAN ont été attribué aux produits touristiques des dix pays membres dans six catégories: Prix de l'hôtel vert de l'ASEAN ; Prix de la ville de tourisme propre de l'ASEAN ; Prix ASEAN MICE pour les salles de réunion ; Prix ASEAN MICE pour le lieu d'exposition ; Prix ASEAN MICE pour les lieux d'événements et Prix ASEAN du tourisme durable, thème du tourisme culinaire.

Les prix du Tourisme de l’ASEAN sont remis annuellement pour honorer les localités et les entreprises ayant des produits et services touristiques de qualité.



Placé sur le thème "Tourisme de qualité et responsable - Pour un avenir durable de l'ASEAN", cet événement vise à manifester la détermination à améliorer la qualité des services touristiques et à orienter le développement du tourisme durable dans la région, avec l’objectif de créer des destinations de qualité et le secteur du tourisme à agir de manière responsable envers l'environnement et la nature, en répondant aux exigences d'un développement plus rapide et une reprise du tourisme plus durable à l’avenir.

Dans le cadre de l'ATF 2024 du 22 au 27 janvier, une série d’activités ont eu lieu, notamment la 59e Conférence de l'Agence nationale du tourisme de l'ASEAN, le Salon international du tourisme TRAVEX 2024, la 44e Conférence des agences nationales de tourisme ASEAN 3 (Chine, Japon et République de Corée), la 27e réunion des ministres du tourisme de l'ASEAN, la 11e réunion des ministres du tourisme ASEAN-Inde, la 23e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN 3, la 3e réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Russie, la cérémonie de remise des prix du tourisme de l'ASEAN, la Conférence de presse du ministre du Tourisme de l'ASEAN..., ainsi que de nombreuses autres activités concernées. - VNA