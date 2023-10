Le ministre de la Sécurité publique, To Lam (droite), et le nouvel ambassadeur d' Italie au Vietnam, Marco Della Seta. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a souligné la coopération de plus en plus renforcée entre le ministère et les forces de l'ordre italiennes en matière de sécurité, de prévention et de lutte contre la criminalité, lors d'une réception du nouvel ambassadeur d'Italie au Vietnam, Marco Della Seta, le 16 octobre à Hanoï.

Il a rappelé que les deux parties avaient signé un accord d'extradition et un accord sur le transfèrement des personnes condamnées en juillet 2023. Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a envoyé de nombreux responsables pour participer à des cours de formation organisés par l'Italie et suivre des cours de formation au maintien de la paix parrainés par le gouvernement italien.

Afin de promouvoir davantage la coopération bilatérale à l'avenir, le ministre To Lam a suggéré que les deux parties continuent de se soutenir et de s'entraider dans les forums multilatéraux et les organisations internationales auxquelles elles participent, notamment en ce qui concerne les menaces de sécurité non traditionnelles et la cybersécurité.

Il a également proposé d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, de partager les expériences et les informations professionnelles, de collaborer aux enquêtes dans divers domaines de la prévention de la criminalité et de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés.

Le ministre a proposé d'accélérer la signature d'une lettre d'intention visant à créer un comité mixte pour promouvoir la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère italien de l'Intérieur. Il a également évoqué la possibilité de signer un accord sur la protection mutuelle et l'échange d'informations classifiées.

En outre, les deux parties devraient examiner la possibilité de signer un protocole d'accord sur l'échange d'informations concernant l'immigration afin d'améliorer leur cadre juridique pour la coopération bilatérale, a-t-il dit.

Le ministre a proposé que l'Italie continue de soutenir le ministère dans la formation du personnel, l'amélioration des capacités et le transfert de technologie pour les forces de l'ordre vietnamiennes.

De son côté, l'ambassadeur a affirmé qu'il ferait de son mieux pour favoriser le développement de bonnes relations de coopération entre les nations. Il a déclaré qu'il soutenait et servirait de passerelle pour étendre une coopération encore plus efficace entre le ministère et les forces de l'ordre italiennes, afin d'assurer la sécurité nationale et la prospérité de chaque pays. -VNA