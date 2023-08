Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong a échangé des messages de félicitations avec le président iranien Ebrahim Raïsi à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Iran (4 août 1973-2023).

Le Vietnam et l'Iran ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 4 août 1973. Photo : toquoc.vn

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a échangé des messages de félicitations avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.

Au cours des 50 dernières années, les relations politiques et diplomatiques traditionnelles se sont développées de manière fructueuse, comme en témoignent les visites de haut niveau des dirigeants des deux pays.

Les deux parties ont conclu divers accords de coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, la culture, la science et la technologie, l’agriculture et les douanes, et établi d’importants mécanismes de coopération. – VNA