Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis , Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, le 14 juin 2023 à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des trois dernières décennies, les relations de coopération entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) ont fait des progrès remarquables, et les deux pays sont désormais devenus les principaux partenaires économiques l'un de l'autre dans les régions du Moyen-Orient d’Asie du Sud-Est.

2023 est une année spéciale dans les relations bilatérales car elle marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1er août 1993) et du lancement officiel des négociations sur l'accord de partenariat économique global Vietnam-EAU (CEPA).

Les liens d'amitié et de coopération entre les parties se sont tissés de longue date et ont été mis à l'épreuve dans la lutte commune pour l'indépendance nationale des deux États.

Ces dernières années, les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et les UAE se sont épanouies dans tous les domaines, de la politique et de la diplomatie au commerce, à l'investissement, au travail et au tourisme, tandis que la confiance politique bilatérale et la compréhension mutuelle se sont continuellement consolidées, clairement prouvées par l'échange régulier de délégations à tous les niveaux entre les deux pays ces derniers temps, ce qui a contribué à approfondir les relations bilatérales et à ouvrir de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le secrétaire d'État, ministre du Commerce extérieur des Émirats arabes unis Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ont signé une déclaration au niveau ministériel sur le lancement des négociations de l'accord de partenariat global entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, le 6 avril 2023 à Abou Dhabi. Photo: VNA

En avril de cette année, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre d'État au Commerce extérieur des Émirats arabes unis Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ont signé une déclaration ministérielle sur l'ouverture de négociations sur un accord de partenariat économique global (CEPA) entre les deux nations, marquant une étape cruciale dans la coopération bilatérale et inaugurant une nouvelle phase de coopération stratégique dans de nombreux domaines.

C'est une base pour porter les relations Vietnam-EAU à un nouveau niveau de développement, contribuer à l'expansion du marché d'exportation des biens et services vietnamiens vers les EAU, et créer une prémisse pour le Vietnam de renforcer les relations commerciales et de services avec le Moyen-Orient et les pays africains

En plus de la coopération bilatérale, les deux pays ont également renforcé la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux; ils ont amélioré l'efficacité du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et ont promu le rôle du Vietnam et des UAE dans les relations entre l'ASEAN et Conseil de coopération du Golfe (CCG).

L'accord promeut également l'investissement des EAU au Vietnam et élargit les opportunités de coopération à d'autres domaines tels que l'innovation, les énergies renouvelables, l'investissement, la logistique, la technologie, le tourisme et l'agriculture.

La coopération économique est toujours un pilier important et un point positif dans la coopération bilatérale.

Les statistiques du Département général des douanes et du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent que le commerce bilatéral entre le Vietnam et les Émirats arabes unis en 2016-2020 s'élevait à 5-5,5 milliards de dollars par an. En 2021, ce chiffre a atteint 5,3 milliards de dollars, en hausse de 21 % sur un an. Au cours des trois premiers mois de 2023, le commerce bilatéral a atteint 1,12 milliard de dollars, en hausse de 22,14 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les deux parties s'efforcent d'atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars des échanges commerciaux dans un proche avenir et davantage dans les années à venir.

En ce qui concerne la coopération en matière d'investissement, les Émirats arabes unis sont l'un des principaux investisseurs au Vietnam avec des projets tels que le port de Hiep Phuoc et l'hôtel Halong Star, et des projets touristiques dans la ville centrale de Da Nang avec un capital d'investissement total d'environ 4 milliards de dollars.



Le potentiel de coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les Émirats arabes unis reste encore énorme car les deux économies ont des atouts complémentaires, en particulier lorsque le CEPA est signé.

Afin de promouvoir davantage l'exportation de produits vietnamiens vers les UAE, les experts ont indiqué que les entreprises vietnamiennes devraient appliquer la science et les technologies de pointe dans la production, modifier les méthodes de gestion, réduire les coûts intermédiaires, abaissant ainsi les coûts des articles et augmentant la compétitivité des marchandises.

À l'heure actuelle, environ 3.500 travailleurs vietnamiens travaillent légalement aux Émirats arabes unis, principalement dans la construction, la mécanique, la construction navale et les services.



Grâce au potentiel de coopération disponible et aux efforts des deux parties, l'amitié et la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et les Émirats arabes unis devraient se développer de manière fructueuse, au profit de leur peuple. - VNA