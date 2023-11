Le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son (premier à droite), rencontre le représentant de l'université Imperial College de Londres. Photo: VNA Le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son (premier à droite), rencontre le représentant de l'université Imperial College de Londres. Photo: VNA

Londres (VNA) - Une délégation du ministère de l'Éducation et de la Formation, dirigée par son vice-ministre Hoang Minh Son, a effectué une visite de travail au Royaume-Uni du 20 au 23 novembre pour renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement des deux parties.

Participant à la conférence d’éducation globale Going Global du British Council et à une cérémonie de lancement de la stratégie d'éducation transnationale à Édimbourg le 20 novembre, le vice-ministre Hoang Minh Son a discuté de la durabilité de la stratégie et de la possibilité d'étendre l'éducation transnationale au Vietnam, et a souligné les opportunités et les défis dans ce domaine.

Le même jour, lors du forum des directeurs Vietnam-Royaume-Uni sur la coopération entre les instituts/écoles et les entreprises pour le développement durable, Hoang Minh Son a affirmé que les établissements d'enseignement supérieur au Vietnam et au Royaume-Uni avaient renforcé la collaboration dans les domaines de la formation, de la recherche et des échanges universitaires.

Neuf mémorandums d'accord ont été signés entre le Vietnam et des universités, des entreprises britanniques et l’association d'intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS-UK). Photo: VNA

Il a apprécié le soutien du Royaume-Uni au Vietnam pour améliorer la qualité de son enseignement supérieur, renforcer la coopération entre les universités des deux parties en matière d'innovation, de transformation numérique, de transition énergétique et de développement des ressources humaines, et améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais dans le système éducatif vietnamien.

Il a eu des rencontres bilatérales avec des responsables du ministère britannique de l'Éducation et du ministère du Commerce international, ainsi que des représentants du British Council, le 22 novembre.

Lors de ces événements, les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération et le soutien au Vietnam dans la transformation numérique dans les domaines de l'éducation, du développement de l'IA, des semi-conducteurs, de l'énergie verte et de la réduction des émissions.

En outre, l’ouverture des succursales des universités britanniques bien classées au Vietnam était également à l’ordre du jour.

Les 22 et 23 novembre, la délégation vietnamienne a visité et tenu des séances de travail avec l’université Imperial College de Londres et l'université de Cambridge pour mettre en place une coopération éducative.

Lors de la visite de la délégation vietnamienne au Royaume-Uni, neuf mémorandums d'accord ont été signés entre le Vietnam et des universités, des entreprises britanniques et l’association d'intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS-UK). -VNA