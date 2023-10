Le général de corps d’armée He Weidong, vice-président de la Commission militaire centrale (CMC) de Chine, serre la main d'un membre de la délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense. Photo: VNA



Pékin (VNA) - La cérémonie d’accueil officielle du ministre vietnamien de la Défense, le général d’armée Phan Van Giang, en visite officielle en Chine, a eu lieu le 28 octobre à Pékin.



La cérémonie a été présidée par le général de corps d’armée He Weidong, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), vice-président de la Commission militaire centrale (CMC) de Chine.



La visite du ministre Phan Van Giang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale du Vietnam, a confirmé que la coopération en matière de défense était l'un des piliers importants du « partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine ».



Le général de corps d’armée He Weidong a salué cette première visite officielle du général d’armée Phan Van Giang en Chine en tant que secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense du Vietnam, ainsi que sa participation au 10e Forum Xiangshan à Pékin à l'occasion du 15e anniversaire de l’élévation des relations entre les deux pays vers un « partenariat de coopération stratégique intégral ».



Lors de l’entretien qui s’est tenu après la cérémonie d’accueil officielle, le général d’armée Phan Van Giang a affirmé que, dans toutes les circonstances, le Vietnam maintenait toujours sa vision constante d'attacher de l'importance à la construction avec la Chine de relations de solidarité, d'amitié, de stabilité à long terme, de confiance solide et de coopération intégrale.



Il a souligné que le Vietnam persistait toujours dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi que sa politique de défense des "4 non" (ne pas adhérer à des alliances militaires, ne pas s’associer à un pays pour combattre un autre pays, ne pas permettre à des pays étrangers d’établir des bases militaires ou d’utiliser des territoires pour combattre d’autres pays, ne pas recourir à la force ni menacer d'y recourir dans les relations internationales).



Le Vietnam considère toujours le maintien d’un environnement de sécurité pacifique et stable comme l’un des facteurs clés de la coopération et du développement commun. Le Vietnam apprécie hautement les initiatives chinoises de coopération majeures et pour l’intérêt commun dans le monde...



Le général de corps d’armée He Weidong a affirmé que la Chine attachait de l’importance à la consolidation et au développement de son partenariat de coopération stratégique intégral avec le Vietnam.



Appréciant la politique de défense des « 4 non » du Vietnam, il a souligné que la coopération en matière de défense entre la Chine et le Vietnam était l'un des piliers importants, contribuant au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux Partis, les deux Etats, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans chaque pays ainsi que dans la région et dans le monde.



Les deux parties ont estimé que pour les temps à venir, il était nécessaire de maintenir des échanges réguliers de délégations et des réunions de haut niveau entre les dirigeants des Commissions militaires centrales et des ministères de la Défense des deux pays. Elles ont en outre insisté sur la nécessité de continuer à organiser des échanges amicaux en matière de défense des frontières, d’étudier des possibilités d’élargissement des domaines de coopération tels que la formation de personnel de qualité, l’industrie de la défense, la médecine militaire...



Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont estimé qu'il était nécessaire d’en discuter sincèrement et franchement, de bien contrôler les désaccords et de travailler ensemble pour trouver des solutions satisfaisantes, conformes aux perceptions communes des dirigeants des deux Partis, des deux pays; de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d’achever bientôt l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conformément au droit international...-VNA