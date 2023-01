New Delhi, 10 janvier (VNA) - Le Vietnam est en tête de liste des pays incontournables pour des vacances en 2023, qui a été partagée par le directeur général de Southern Travels of India, Alapati Krishna Mohan.

Photo : VNA

Selon Alapati Krishna Mohan, le Vietnam est une destination populaire pour les touristes et l'un des pays les plus abordables à visiter depuis l'Inde. Les visiteurs ressentiront sûrement un sentiment de satisfaction lors de leur visite au Vietnam grâce à la beauté naturelle, à la culture et à l'histoire de ce pays d'Asie du Sud-Est.Les activités d'aventure comme les visites touristiques, les croisières en bateau ou en yacht, les visites de marchés, la spéléologie, les visites culturelles, les visites d'îles et les visites de la faune sont populaires parmi les touristes, a-t-il noté.Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Sapa, NhaTrang, la région du delta du Mékong et le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de la baie d'Ha Long ne sont que quelques-uns des sites incontournables au Vietnam, a déclaré Alapati Krishna Mohan.Le Cambodge se classe deuxième dans la liste avec son patrimoine historique, ses temples magnifiques, sa cuisine unique, ses belles plages et ses îles, son hospitalité et sa vie nocturne animée.L'Espagne occupe la troisième place pour ses attractions naturelles et ses paysages à couper le souffle.La Grèce, l'Afrique du Sud, Hua Hin de Thaïlande et l'Islande sont également inclus dans la liste.- VNA