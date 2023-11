Les délégués à la conférence de consultation . Photo: moet.gov.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation, en collaboration avec le Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Hanoï, a organisé le 24 novembre une conférence de consultation entre les parties concernées sur l'"Initiative nationale de l'éducation pour le développement durable au Vietnam jusqu'en 2030".



Cette initiative est lancée et promue par l'UNESCO à travers le monde, en particulier dans les pays et territoires exposés aux risques liés au changement climatique et aux conditions météorologiques extrêmes.



Lors de la conférence, le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Van Phuc, a souligné l'importance de l'éducation pour le développement durable, qui contribue à l'amélioration de l'apprentissage pour relever les défis de durabilité auxquels l'humanité est confrontée.



Le vice-ministre Nguyen Van Phuc a déclaré que le gouvernement vietnamien avait mis en place de nombreuses politiques et activités visant à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation, notamment la réforme de l'enseignement général, l'innovation du programme d'éducation, le développement d'universités de pointe conformes aux normes régionales et mondiales, l'éducation des populations défavorisées vivant dans les régions montagneuses, éloignées et isolées, ainsi que le renforcement de la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, des sciences et des technologies.



Le Rapport mondial sur l'éducation 2020 de l'UNESCO indique que le Vietnam a obtenu d'importants progrès dans la réalisation des objectifs de l’éducation des Nations Unies et a obtenu d'excellents résultats à l'examen Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 2018.



Afin de mettre en œuvre l'engagement du Vietnam lors de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'Éducation au développement durable en 2021, le ministère de l'Éducation et de la Formation a pris des mesures pour édifier une initiative nationale de l'éducation pour le développement durable jusqu'en 2030. Cette initiative est considérée comme une stratégie globale visant à accélérer les efforts actuels et à promouvoir la coordination, avec un impact à l'échelle nationale.



Mme Miki Nozawa, cheffe du Département de l'éducation du Bureau de l'UNESCO à Hanoi, a apprécié la direction et l'engagement du ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation dans la mise en œuvre de l'éducation pour le développement durable. L'UNESCO se réjouit du lancement de l'Initiative nationale de l'éducation pour le développement durable jusqu'en 2030 par le ministère vietnamien, et de nombreuses parties prenantes sont prêtes à y participer.



Au cours des deux dernières décennies, le Vietnam a réalisé de grandes avancées dans l'éducation pour le développement durable grâce à une série de programmes et d'activités menés tant au niveau national que local. Ces programmes se concentrent sur cinq domaines prioritaires, à savoir la promotion des politiques, la transformation de l'environnement d'apprentissage, la formation des enseignants, la mobilisation et l'autonomisation de la jeune génération, ainsi que l'accélération des programmes d'action dans les localités.



Lors de la conférence, les participants ont proposé des idées concernant le rapport sur la situation actuelle de l'éducation pour le développement durable au Vietnam et le projet d'initiative nationale de l'éducation pour le développement durable. -VNA