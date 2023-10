Zhejiang (VNA) - Les athlètes vietnamiens ont remporté samedi 7 octobre une médaille d’argent et deux de bronze lors de l’avant-dernière journée des 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19) à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang.

De l'or, de l'argent et du bronze pour les Vietnamiens aux ASIAD 19 à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang. Ici, le karatéka Dô Thành Nhân célèbre sa victoire contre le Sud-Coréen Baek Junhyeok. Photo : VNA

La médaille d’argent est revenue à l’équipe féminine régulière (équipe de trois) après avoir perdu 15-21, 12-21 contre l’équipe thaïlandaise qui est la plus forte du monde lors du match pour la médaille d’or au Centre sportif de Jinhua.L’équipe thaïlandaise a fait valoir ses techniques, mais les Vietnamiens ont également commis de nombreuses maladresses, y compris lors des services, dont beaucoup sont passés à côté ou ont touché le filet.C’était le dernier jour des matchs de sepak takraw et au total, le Vietnam a remporté une médaille d’or (quadrant féminin), une d’argent et une de bronze (régu masculin).L’équipe de karaté, tout aussi performante que les athlètes de sepak takraw, a ajouté à son palmarès une médaille de bronze, samedi 7 octobre, dans une compétition de kumite (combat).Dô Thành Nhân a battu le Sud-Coréen Baek Junhyeok 9-3 lors des éliminatoires pour la troisième place dans la catégorie masculine des 84 kg au Centre sportif de Linping.L’équipe de karaté a remporté une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze. Les karatékas ont encore une chance de remporter d’autres médailles puisque lors de la dernière journée du 8 octobre, ils devaient participer à l’épreuve de kata (performance) par équipe masculine.La deuxième médaille de bronze du Vietnam, le 7 octobre, était celle du xiangqi (échecs chinois).Lai Ly Huynh a battu le Chinois Taipei Liu Kuo Hua au dernier tour de la catégorie individuelle masculine. Il a remporté huit points pour se classer troisième au classement.Il s’agit de la deuxième médaille de l’équipe après celle d’argent dans l’épreuve par équipes mixtes la semaine dernière.Alors que les athlètes de karaté n’ont remporté aucune médaille, dimanche 8 octobre, dernier jour des ASIAD 19, la délégation vietnamienne a officiellement terminé son parcours aux Jeux avec trois médailles d’or, cinq d’argent et 19 de bronze, se classant au 21e rang. – VNA