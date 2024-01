Hanoï, 1er janvier (VNA) - La Banque d'État du Vietnam (BEV) s'est fixée pour objectif d'améliorer la qualité et d'orienter le crédit vers les domaines de production et d'affaires, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance de l'économie en 2024.

La Banque d'État du Vietnam s'est fixée pour objectif d'améliorer la qualité. Photo : VNA

Le Vietnam cherche à orienter le crédit vers les moteurs de la croissance économique. Photo : VNA

En outre, la BEV adoptera des politiques monétaires en temps opportun, adéquates et efficaces pour garantir la stabilité macroéconomique et contrôler le taux d'inflation en faveur d'une croissance économique durable.Considérant la croissance du crédit comme un facteur ayant un impact important sur la croissance économique, la BEV gérera le crédit de manière raisonnable et efficace, en s'efforçant d'atteindre l'objectif le plus élevé possible.En 2023, la BEV visait une croissance du crédit d'environ 14 à 15 %, avec des ajustements appropriés aux évolutions et à la situation actuelle, contribuant à la stabilité macroéconomique et soutenant une croissance économique raisonnable.Pour atteindre cet objectif, depuis le début de l'année, la BEV a mis en œuvre une série de solutions visant à soutenir la croissance du crédit pour l'économie, telles que la promulgation et la modification de mécanismes et de politiques liées aux activités de crédit, ainsi que des programmes de crédit à grande échelle dans les domaines du logement social, de la production et de la transformation des produits forestiers et aquatiques.En outre, la Banque d'État a procédé à des ajustements continus pour réduire les taux d'intérêt actifs, de refinancement et de réescompte, entre autres, et a proposé aux établissements de crédit de réduire les taux actifs d'au moins 1,5 à 2 % par an.Dans le but de stimuler la croissance économique, la gouverneure de la BEV, Nguyen Thi Hong, a annoncé que l'entité continuerait à créer des conditions favorables à cet effet et envisageait de maintenir la limite de crédit.Selon les données officielles, depuis le début de l'année, les prêts ont augmenté de 9,15 % (soit environ 541 milliards de dollars), ce qui représente trois points de pourcentage de moins que la même période en 2022.La responsable de la BEV a demandé aux organisations de crédit de tout mettre en œuvre pour continuer à mettre en œuvre des solutions qui éliminent les difficultés des personnes et des entreprises.Récemment, lors d'une réunion thématique avec la BEV, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de ne pas abaisser les normes de crédit, mais a indiqué que les banques nationales devraient faire preuve de flexibilité dans leurs politiques pour « pousser » les capitaux vers les entreprises ayant des projets réalisables.Les organisations économiques prédisent qu'en 2024, la croissance du crédit s'améliorera grâce à la reprise de la croissance économique et à l'élimination des difficultés sur les marchés de l'immobilier et des obligations d'entreprises.La BEV et les organismes de crédit s'attendent à ce que l'augmentation du crédit en 2024 atteigne entre 13 et 14%.- VNA