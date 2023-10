Le stand de Kia Corp au Salon de l'aérospatiale et de la défense de Séoul 2023. Photo : YONHAP/VNA YONHAP/VNA

Séoul (VNA) - À l'invitation du ministère sud-coréen de la Défense, une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense, dirigée par le général de brigade Pham Truong Son, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, participe du 16 au 19 octobre au Salon international de l' aérospatiale et de la défense de Séoul (ADEX 2023).Le Seoul ADEX 2023 (Seoul International Aerospace & Defense Exhibition) se tient à l'aéroport de Séoul, ville de Seongnam, province du Gyeonggi.La délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie d'ouverture de ce salon qui s'est tenue dans la matinée du 17 octobre, avec la participation de plus de 114 officiers militaires et de défense de 55 pays.La délégation vietnamienne a visité tous les stands, s’est renseignée sur des produits, des opportunités de coopération et le processus d'organisation d'événements de la partie sud-coréenne.Plusieurs officiels sud-coréens et représentants d’entreprises de défense de différents pays ont apprécié la présence de la délégation vietnamienne.Durant son séjour, la délégation vietnamienne participera les 17 et 18 octobre à des programmes d'échange avec le ministère sud-coréen de la Défense et le Comité des chefs d'état-major interarmées de la République de Corée.Le Seoul ADEX 2023 voit la participation de grandes entreprises de l'industrie de la défense de la République de Corée et du monde entier, telles que Hanwha, LIG Nex1, KAI, Poongsan, Korea Air, Lokheed Martin...-VNA