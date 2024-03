Antalya (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Nguyên Minh Hang a participé au Forum diplomatique d'Antalya (ADF) 2024 dans la ville d'Antalya et mené un certain nombre d'activités bilatérales en Turquie les 1er et 2 mars.

La vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Nguyên Minh Hang. Photo: baoquocte.vn

Le forum s'est concentré sur la discussion de situations mondiales et régionales, la réponse aux défis de sécurité non traditionnels tels que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le changement climatique et de nouvelles tendances de développement.

Lors du débat « Construire la structure régionale Asie-Pacifique : le défi des intérêts déséquilibrés », la vice-ministre des AE Nguyên Minh Hang a souligné que le monde et la région connaissaient des changements et des transformations profondes. Plus que jamais, la région Asie-Pacifique doit garantir le maintien d’une structure régionale ouverte, transparente, résiliente, inclusive et fondée sur des règles, dans laquelle l’ASEAN joue un rôle central. L'ASEAN souhaite et est prête à renforcer la coopération avec tous les pays et partenaires à l'intérieur et à l'extérieur de la région pour contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Elle a affirmé que le Vietnam continuerait à mettre en œuvre de manière cohérente une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification, de multilatéralisation, à être un ami et un partenaire fiable, à assurer la responsabilité de la communauté internationale.

Le Vietnam et les pays membres de l’ASEAN continueront à contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région, a-t-elle ajouté.

Lors de cette tournée, Nguyên Minh Hang a rencontré le vice-ministre turc des AE Burak Akcapar, le président du Conseil des relations économiques extérieures (DEIK), Nail Olpak, le vice-président du Conseil d'affaires Turquie-Vietnam, Reha Denemec et le consul honoraire du Vietnam à Istanbul, Ali Telzolmez.

Le vice-ministre des AE, Akcapar, a affirmé que la visite officielle en Turquie du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2023 constituait une avancée décisive, créant un nouvel élan pour les relations entre les deux pays.

Les deux parties ont discuté des mesures concrètes pour promouvoir les résultats de la visite, notamment l'échange de délégations de haut niveau et des mesures visant à atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires bilatéral de 4 à 5 milliards de dollars et la possibilité de signer un contrat dans des domaines spécialisés.

Les entreprises de Turquie se disaient de plus en plus intéressées par le Vietnam et ont souhaité explorer les opportunités de coopération et d'investissement dans les domaines de la construction, des infrastructures, du tourisme, des énergies renouvelables, des matériaux avancés et de l'agriculture.

Nguyên Minh Hang a hautement apprécié l'importance de promouvoir les relations entre les deux pays et de mettre en œuvre les résultats obtenus lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Elle a souligné que les deux pays devaient déployer plus activement des mesures de coopération pour promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines, contribuant au développement de chaque partie.

A cette occasion, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a également rencontré le ministre kirghize des AE Zeenbek Kulubaev, le vice-ministre saoudien des AE Waleed Al-Khuraiji, le vice-ministre nigérien des AE Adamu Ibrahim Lamuwa et le vice-ministre omanais des AE Cheikh Abdulaziz Abdulla Zahir Al-Hinai. -VNA