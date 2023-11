La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang reçoit à Hanoï l'ambassadeur de Croatie en Malaisie chargé du Vietnam, Ivan Velimir Starcevic. Photo : ministère vietnamien des AE



Hanoï (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a reçu le 2 novembre à Hanoï l'ambassadeur de Croatie en Malaisie chargé du Vietnam, Ivan Velimir Starcevic.

Les deux parties ont discuté des relations entre le Vietnam et la Croatie ainsi que des mesures susceptibles de promouvoir la coopération future entre les deux pays dans tous les domaines.

Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au maintien et au renforcement de ses relations avec ses amis traditionnels d'Europe centrale et orientale, dont la Croatie.

Les deux parties ont également convenu de se coordonner dans l'organisation en 2024 des activités pour marquer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Thi Thu Hang a remercié la Croatie pour avoir ratifié l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), soutenu les autres pays membres de l'UE à ratifier bientôt l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA), ainsi qu’à retirer au plus tôt le carton jaune INN imposé aux produits aquatiques vietnamiens.

L'ambassadeur croate Ivan Velimir Starcevic a partagé la situation en Croatie et ses nouvelles politiques appliquées depuis que son pays a rejoint l'espace Schengen et la zone euro en janvier 2023 ouvrant de nombreuses nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays dans divers domaines comme l'emploi, l'éducation et la formation, la culture, les sports et le tourisme.



Le diplomate a également affirmé que les dirigeants et les autorités croates à tous les niveaux étaient toujours prêts à soutenir et à créer des conditions favorables permettant aux Vietnamiens de résider et de faire des affaires à long terme et légalement en Croatie, contribuant ainsi à resserrer les liens bilatéraux. -VNA