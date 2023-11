Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense à la 10e Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+). Photo: VNA Jakarta (VNA) - Le général Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense, a proposé le 16 novembre aux pays membres de continuer à promouvoir le rôle central de l'ASEAN, de renforcer la construction et la consolidation de la confiance stratégique dans l'esprit de primauté de la loi, de respect mutuel, d'égalité et de bénéfice mutuel.

S'exprimant lors de la 10e Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+) à Jakarta, le général Phan Van Giang a également appelé les pays à persévérer dans la résolution des différends par des moyens pacifiques et à travers des dialogues ouvertes et substantielles afin que l'ADMM+ soit toujours un pont et une destination pour toutes les parties.

Le général Phan Van Giang a exprimé son souhait de renforcer le lien entre l'ADMM+ et d'autres cadres de coopération des trois piliers de la Communauté de l'ASEAN pour créer un environnement favorable à la mise en œuvre sérieuse et complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ; parvenir bientôt à un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ainsi que contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

Le ministère vietnamien de la Défense s'engage à participer activement et de manière responsable aux initiatives et mécanismes de coopération de l'ADMM+ et aux mécanismes dans le cadre de la défense et militaire, créant ensemble une structure de sécurité constructive, globale et efficace, a déclaré le général Phan Van Giang.

A cette occasion, le général Phan Van Giang a également invité les dirigeants de la défense, de l’armée et les entreprises de l'industrie de défense de l'ASEAN et des pays partenaires à visiter et à assister au 2e Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre 2024, à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam.

10e Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+). Photo: VNA Lors de la réunion, les délégués ont écouté l'annonce sur les pays coprésidant le groupe d'experts ADMM + pour le cycle 2024-2027. La réunion a également adopté la Déclaration thématique conjointe des ministres de la Défense de l'ADMM+ sur les femmes, la paix et la sécurité.

À la fin de la réunion, l'Indonésie, pays hôte, a cédé la présidence de la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et de l'ADMM+ au Laos, président de l'ASEAN en 2024.

S’inscrivant dans le cadre de la 17e réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-17) qui a lieu du 15 au 17 novembre à Jakarta, en Indonésie, la 10e Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+) a réuni des ministres, représentants des ministères de la Défense de 10 pays de l'ASEAN et de huit pays partenaires de dialogue (Australie, Chine, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Russie et États-Unis). -VNA