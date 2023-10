Photo d'illustration : VietnamPlus



Hanoï (VNA) - En octobre, le Vietnam a accueilli 1,11 million de visiteurs internationaux, selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme). Alors, en quatre mois consécutif, le pays a accueilli plus d'un million de touristes étrangers.Au cours des 10 premiers mois de 2023, le pays a accueilli près de 10 millions de touriste s étrangers.La République de Corée continuait à arriver en tête en nombre de touristes venant au Vietnam, avec 2,9 millions d'arrivées. La Chine se classait deuxième, suivie par les États-Unis, Taiwan (Chine) et le Japon.Au sein de l'ASEAN, les trois principaux marchés étaient la Thaïlande (392 000 visites), Malaisie (372 000 visites) et Cambodge (326 000 visites).Pour l’Europe, les trois plus grands marchés ayant envoyé des visiteurs au Vietnam étaient respectivement le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne.Avec les signes positifs du marché touriste, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a ajusté l'objectif d'accueil de visiteurs internationaux cette année de 8 millions à environ 12-13 millions, créant une nouvelle motivation pour accélérer la reprise et le développement du secteur touristique. - VNA