Le Vietnam accélère ses efforts contre la pêche INN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a demandé de lancer une campagne pour mettre en œuvre d'ici le 30 avril 2024 des tâches et mesures urgentes et clés en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en poursuivant les mesures stratégiques à long terme.Dans sa conclusion après la 8e réunion du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre la pêche INN, le vice-Premier ministre a demandé aux ministères, organes et aux Comités populaires des localités côtières de déployer de manière synchrone les tâches et mesures contre la pêche INN, conformément aux directives de la permanence du Secrétariat du Parti, du gouvernement, du Premier ministre…, notamment le télégramme officiel N° 1058/CD-TTg du 4 novembre 2023.Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural doit renforcer le contrôle de la mise en œuvre des réglementations et des recommandations de la Commission européenne (CE) en matière de lutte contre la pêche INN et compléter la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase)…Le ministère de la Défense, quant à lui, doit appliquer des mesures drastiques pour minimiser et mettre fin aux violations des eaux étrangères par des navires de pêche, accélérer la sensibilisation à la lutte contre la pêche INN et sanctionner les violations…Le ministère de la Sécurité publique doit collaborer avec les organes compétents pour poursuivre les contrevenants…Les localités côtières doivent renforcer le contrôle des activités de leurs navires et pêche, la sensibilisation aux réglementations contre la pêche INN et la supervision pour assurer la traçabilité des fruits de la mer… -VNA