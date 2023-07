Hanoi (VNA) - La traite des êtres humains est considérée par l’ONU comme l’une des pires formes de criminalité. Au Vietnam, les forces de sécurité luttent constamment contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Le gouvernement a quant à lui pris de nombreuses mesures très concrètes.

Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA

En février 2021, le Vietnam a lancé un programme de prévention pour la période 2021-2025. Les premiers résultats sont tout à fait probants, comme l’a noté Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères…

«De nombreux progrès ont été observés. Les campagnes de sensibilisation ont été multipliées, de façon à permettre au plus grand nombre de reconnaître les nouveaux modes opératoires… Quant aux sanctions, elles ont été durcies. Aujourd’hui, le Vietnam cherche à atteindre les objectifs fixés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières afin de garantir la transparence des migrations, de protéger les droits et les intérêts légitimes des migrants et d’intercepter toute forme de trafic de migrants», a-t-elle déclaré.



Malgré son implication active dans la lutte contre la traite des êtres humains, le Vietnam a fait l’objet d’un avis négatif de la part du département d’État américain, dans son rapport de 2023 sur la traite humaine dans le monde. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a alors invité les États-Unis à une collaboration plus étroite, afin de parvenir à une vision plus juste et plus objective des efforts consentis par le gouvernement vietnamien dans ce domaine.

Un bébé est sauvé dans une affaire de trafic illégal vers la Chine. Photo: VNA

En 2021, le gouvernement a mis en place de nouveaux dispositifs de soutien à destination des victimes, qui sont aidées en termes de frais alimentaires et médicaux.

Le 18 juillet 2022, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères ont signé un accord prévoyant une bonne coordination entre les régimes d’accueil, de protection et de soutien des victimes de la traite des êtres humains.



Depuis janvier 2022, la loi sur les emplois contractuels des Vietnamiens à l’étranger est en vigueur. Ce dispositif contribue à défendre les intérêts légitimes des travailleurs et à les mettre à l’abri des risques inhérents à la traite des êtres humains.



Le Vietnam a décrété le 30 juillet journée de lutte contre la traite des êtres humains afin d’impliquer davantage les services publics et la société civile dans la prévention et la lutte contre ce fléau.



Notre pays participe aux mécanismes de coopération régionaux et internationaux. Il s’apprête d’ailleurs à participer à la Conférence élargie des ministres de la sous-région du Mékong sur la traite humaine (COMMIT). Les forces de sécurité et les gardes-frontières organisent des patrouilles communes avec la Chine, le Laos et le Cambodge, qui partagent une frontière terrestre avec le Vietnam. À noter, enfin, que des lignes d’urgence ont été mises en service pour favoriser les échanges d’informations, les inspections communes, l’organisation des secours et l’accueil des victimes. - VOV/VNA