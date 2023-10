Mexico (VNA) – À l'invitation du Parti travailliste mexicain (PT), une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigée par le chef adjoint de la Commission centrale des Affaires intérieures du PCV, Nguyen Thai Hoc, a participé à la 27e conférence internationale "Les Partis politiques et une nouvelle société" qui s’est ouverte le 5 octobre, au Mexique La conférence annuelle rassemble plus de 600 délégués d'une bonne centaine de Partis politiques et mouvements de gauche de 34 pays d'Amérique latine, ainsi que de nombreuses régions du monde.L'événement permet aux forces de gauche du monde entier de partager leurs expériences sur la situation des partis, des pays et des questions d'intérêt commun. Elle offre également une occasion de discuter des mesures pour une action coordonnée, contribuant ainsi à promouvoir la lutte commune pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie, la coopération, le développement et le progrès social.Le secrétaire du PT, Alberto Anaya Guitierrez, a présenté pendant dix minutes le Parti communiste du Vietnam et les réalisations obtenues dans l'oeuvre de Doi Moi (Renouveau) au Vietnam sous la direction du PCV.Nguyen Thai Hoc, chef adjoint de la Commission des Affaires intérieures du CC du PCV, a souligné que la participation du PCV à cette conférence démontrait la solidarité et le soutien constants aux partis et mouvements politiques de gauche et progressistes en Amérique latine et dans le monde.

La délégation vietnamienne dépose des fleurs à la statue du Président Ho Chi Minh à Mexico. Photo: VNA



Affirmant que le Vietnam attache toujours de l'importance à la promotion des relations traditionnelles avec les pays d'Amérique latine, Nguyen Thai Hoc a déclaré que Cuba et le Mexique étaient parmi les premiers pays de la région à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et lui accordaient un grand soutien tant matériel que spirituel.Il a souligné que le PCV et le peuple vietnamien soutiennaient toujours les partis de gauche et les mouvements progressistes dans leur processus de développement, et étaient prêts à partager leurs expériences dans la construction et la rectification du parti, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, etc. Le PCV fera de son mieux pour renforcer la coopération entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine.Grâce à ce forum, Nguyen Thai Hoc a souhaité continuer de recevoir un soutien plus concret et efficace de la part des partis de gauche, des mouvements progressistes et des pays d'Amérique latine accordé au PCV et au Vietnam dans un avenir proche.Auparavant, la délégation vietnamienne s'est rendue déposer des fleurs à la statue du Président Ho Chi Minh à Mexico, capitale du Mexique. La statue du Président Ho Chi Minh, construite en 2009 d'après une photo prise par l'artiste Dinh Dang Dinh, est un symbole d'amitié et de solidarité entre les peuples vietnamien et mexicain. -VNA