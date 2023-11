Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 24 novembre à Hanoï le directeur général de l'Union postale universelle ( UPU ), Masahiko Metoki, en visite de travail au Vietnam.Lors de la rencontre, Tran Luu Quang a demandé à Masahiko Metoki et à l'UPU de continuer à prêter attention au partage d'expériences et à l’assistance technique au Vietnam pour qu’il puisse moderniser et améliorer la compétitivité de son secteur postal - l'une des infrastructures importantes et essentielles au pays.Le vice-Premier ministre a par ailleurs apprécié les efforts d'innovation de l'UPU pour s'adapter aux exigences de l'ère numérique, estimant que l'UPU surmonterait les difficultés et les défis pour promouvoir le développement du secteur postal.De son côté, Masahiko Metoki a apprécié les résultats ainsi que les orientations du gouvernement vietnamien pour développer le secteur postal, s'engageant à ce que l'UPU continue de partager son expérience, son expertise, et d’accorder son soutien technique au Vietnam.Il a également apprécié le rôle du Vietnam en devenant pour la première fois membre du Conseil d'exploitation postale (CEP) de l'UPU pour le mandat 2022-2025.-VNA