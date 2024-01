Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu jeudi 18 janvier à Hanoi le président de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen, Bernd Lange.

Affirmant que l’UE est un partenaire de premier plan dans la politique extérieure du Vietnam, le dirigeant vietnamien a salué les résultats positifs de la coopération du Vietnam avec l’UE ainsi qu’avec ses pays membres.Il a appelé l’UE et ses pays membres à continuer de partager leurs expériences et d’apporter une aide financière, technologique et de renforcement des capacités en matière de réponse au changement climatique et de transition énergétique pour aider le Vietnam à réaliser son engagement à zéro émission nette d’ici 2050 et à garantir un développement vert et durable.Le vice-Premier ministre a demandé à Bernd Lange, avec son rôle et son prestige, d’élever une voix importante pour promouvoir la ratification par les dix membres restants de l’UE de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), afin de renforcer les liens d’investissement égaux et mutuellement bénéfiques.Trân Luu Quang a également suggéré au président de l’INTA d’aider à persuader la Commission européenne de supprimer l’avertissement de «carton jaune» pour la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), sur la base de la reconnaissance des efforts du Vietnam en la matière.Rappelant les négociations et la signature de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), Bernd Lange a souligné que l’accord était un succès tant sur le plan politique qu’économique pour les deux parties, aidant le Vietnam à atteindre un taux de croissance dont rêvent de nombreux membres de l’UE.Il a estimé que le Vietnam et l’UE jouissaient de relations stables et dignes de confiance et d’une coopération solide dans de nombreux domaines avec de nombreux accords signés. Les deux parties doivent donc travailler en étroite collaboration pour continuer à développer ces relations de manière plus intensive et extensive à l’avenir.Concernant la question de la pêche INN, il a salué les efforts déployés par le Vietnam au cours de ces dernières années, notamment en matière de surveillance des navires de pêche et de perfectionnement du cadre juridique, et a recommandé au pays de promouvoir l’application des lois dans ses localités. – VNA