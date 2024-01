Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang (droite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Fukuoka, Hattori Seitaro. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang a reçu le 23 janvier, à Hanoï, le gouverneur de la préfecture japonaise de Fukuoka, Hattori Seitaro, en visite de travail au Vietnam.Le vice-Premier ministre a apprécié les relations d’amitié et de coopération entre Hanoï et la préfecture de Fukuoka au cours des 10 dernières années ainsi que la bonne volonté de Fukuoka de soutenir Hanoï dans le traitement des questions liées à la santé et à l'environnement.A cette occasion, Tran Luu Quang a proposé que l’administration de Fukuoka encourage davantage ses entreprises à investir et à faire des affaires au Vietnam en général et à Hanoï en particulier dans les domaines d’atout de Fukuoka et de besoin du Vietnam tels que les infrastructures stratégiques, la transformation numérique, la transition verte, l’agriculture intelligente, le traitement des eaux usées, la haute technologie...En outre, le dirigeant vietnamien a demandé au gouverneur Hattori Seitaro de créer des conditions plus favorables à la communauté de plus de 20 000 Vietnamiens vivant et faisant des études sur son sol.Pour sa part, le gouverneur de Fukuoka, Hattori Seitaro, a informé que sa visite au Vietnam avait lieu à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement des relations d'amitié et de coopération entre Fukuoka et Hanoï.Il a également remarqué que 34 entreprises de Fukuoka investissaient et faisaient des affaires au Vietnam et que ce nombre continuerait d'augmenter dans un avenir proche. Il a souhaité continuer à promouvoir la coopération économique, culturelle, éducative et les échanges entre les peuples. Il a souhaité que le gouvernement vietnamien soutienne l'ouverture de vols directs de Fukuoka vers le Vietnam. Fukuoka est prête à partager ses expériences et à soutenir Hanoï dans le traitement des problèmes environnementaux pendant le processus de développement.Auparavant, le gouverneur Hattori Seitaro s'était entretenu avec le président du Comité populaire de Hanoï et avait signé un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre le Comité populaire de Hanoï et l’administration de Fukuoka pour la période 2024-2028. -VNA