Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et Vasilav Valerievich Shapsha, gouverneur de l’oblast de Kalouga, de Russie , en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 23 novembre Vasilav Valerievich Shapsha, gouverneur de l’oblast de Kalouga, de Russie, en visite de travail au Vietnam.

Tran Hong Ha a hautement apprécié les activités des dirigeants de Kalouga au Vietnam pour chercher des opportunités, exploiter efficacement le potentiel de coopération, promouvoir les atouts et se soutenir. "Les entreprises vietnamiennes profiteront des conditions et des avantages des ressources humaines et technologiques de Kalouga, une porte pour attirer les investissements étrangers de Russie, pour mettre en œuvre des projets d'investissement et d’affaires efficaces.", a déclaré le vice-Premier ministre.

Outre les domaines du commerce, de l'agriculture, de la médecine nucléaire, de l'éducation, de la formation, des échanges culturels..., le dirigeant vietnamien a suggéré que Kalouga, en coordination avec les localités et les entreprises vietnamiennes, mène des recherches et mette en œuvre des projets industriels et manufacturiers pour suivre l’actuelle tendance de développement scientifique et technologique.

Le gouverneur Vasilav Valerievich Shapsha a déclaré que Kalouga possédait des atouts et des potentiels de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, des soins de santé, de la pharmacie, de la médecine nucléaire... Au cours des trois dernières années, le commerce bilatéral entre Kalouga et le Vietnam a décuplé, passant de plus de 30 millions de dollars à plus de 300 millions de dollars.

Informant qu'il existe actuellement à Kalouga une grande entreprise vietnamienne investissant dans le domaine de l'élevage et de la transformation du lait, Vasilav Valerievich Shapsha a souhaité accueillir davantage des entreprises vietnamiennes venues chercher des opportunités d'investissement à Kalouga.



Lors de cette visite, la délégation de Kalouga a travaillé avec un certain nombre de ministères, d’administrations, de localités et d'entreprises du Vietnam pour rechercher des partenaires, de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement au Vietnam. En outre, l’oblast de Kalouga a souhaité également promouvoir les relations de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et des échanges culturels avec les partenaires et localités vietnamiennes. -VNA