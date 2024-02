An Giang (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a rendu visite dimanche 4 février et offert des cadeaux à 400 bénéficiaires de la politique, des ménages pauvres et quasi-pauvres et des travailleurs en situation difficile dans la province de An Giang, dans le delta du Mékong, au seuil du festival du Nouvel An lunaire (Têt).

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai rend visite à la mère héroïne Bui Thi Hai, le 4 février. Photo : VNA

Adressant ses vœux de Nouvel An aux responsables locaux, aux soldats et à la population, il a hautement apprécié les réalisations socio-économiques de la province, notamment un taux de croissance du produit intérieur brut régional en 2023 se classant au 21e rang du pays et au quatrième rang dans le delta du Mékong, le plus élevé des 11 dernières années.

Il a demandé aux comités locaux du Parti et aux administrations à tous les niveaux, agences et organisations d’organiser davantage d’activités pour garantir que les gens profitent d’un Têt joyeux, économique et sûr.

Une attention particulière doit également être accordée à l’hygiène et à la sécurité alimentaire, à l’assainissement de l’environnement ainsi qu’à la prévention et au contrôle des maladies ; au renforcement de la gestion du marché; et au maintien de la stabilité des prix, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le vice-Premier ministre a également rendu visite à la mère héroïne Bui Thi Hai et à certains anciens hauts cadres de la ville de Long Xuyên. – VNA