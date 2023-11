Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a reçu mardi 7 novembre à Hanoi le ministre-président du Land allemand de Thuringe, Bodo Ramelow, au Vietnam pour sa deuxième visite après la première effectuée en 2019.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai (à droite) et le ministre-président du Land allemand de Thuringe, Bodo Ramelow, à Hanoi, le 7 novembre. Photo : VNA

Il a remercié les autorités de Thuringe pour la livraison rapide de fournitures médicales au Vietnam pendant la lutte contre le Covid-19. Il a également salué l’ouverture par le Land de Thuringe d’un bureau de représentation à Hanoi en 2009, soulignant qu’actuellement, une cinquantaine d’entreprises de Thuringe se sont engagées dans divers projets commerciaux et programmes de formation au Vietnam.

Bodo Ramelow a déclaré que la Thuringe abrite désormais plus de 4.000 Vietnamiens, dont plus de 700 étudiants en formation professionnelle. Il a informé le vice-Premier ministre Lê Minh Khai qu’il rencontrera des parents qui se préparent à envoyer leurs enfants étudier en Thuringe.

Le responsable allemand a déclaré qu’il était accompagné d’un nombre record de représentants d’entreprises lors de sa visite et qu’il souhaitait explorer les opportunités de coopération bilatérale, notamment la création d’un centre de formation professionnelle au Vietnam et la recherche de partenaires vietnamiens. Il a également exprimé son espoir d’intensifier la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la formation, du travail et des soins de santé.

Le vice-Premier ministre Khai Lê Minh Khai a souhaité que le ministre-président encourage les entreprises locales à investir et à faire des affaires au Vietnam et à pousser la ratification rapide par le Parlement allemand de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA).

Il a suggéré que Bodo Ramelow promeuve des mécanismes de coopération à long terme dans la formation professionnelle avec le Vietnam afin de permettre aux travailleurs vietnamiens de recevoir plus facilement une formation et de trouver un emploi en Allemagne.

Le dirigeant vietnamien a également espéré que les autorités de Thuringe continueront à offrir leur soutien à la communauté vietnamienne, leur permettant ainsi de s’intégrer dans le pays de résidence et d’apporter une contribution positive au progrès socio-économique local et de renforcer davantage l’amitié entre les deux pays.

Il a souhaité que la Thuringe et le gouvernement allemand coopèrent et soutiennent le Vietnam en termes de financement, de technologie, de formation des ressources humaines et de partage d’expériences dans l’élaboration de politiques d’adaptation au changement climatique et de développement économique durable, y compris le respect des engagements pris lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26). – VNA