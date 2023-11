Séoul (VNA) – Jeju Air, la plus grande compagnie aérienne à bas prix de la République de Corée, ajoutera la liaison Incheon-Dà Lat à son réseau de vols vers le Vietnam à partir du 20 décembre, avec sept vols aller-retour par semaine.

La flotte d'avions du transporteur Jeju Air comporte 20 Boeing 737-800 configurés avec une unique cabine de classe économique, selon TripAdvisor. Photo : VNA

Dans un communiqué publié le 3 novembre, elle a annoncé que le vol aller partirait d’Incheon à 22h20 et arriverait à Dà Lat à 01h30 (heure locale). Le vol retour de Dà Lat partira à 14h30 et atterrira à l’aéroport d’Incheon à 9h30 le même jour.Lorsque la nouvelle liaison débutera ses opérations, Jeju Air exploitera un total de sept à six villes vietnamiennes. Avec des vols reliant Incheon à Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc, Hanoi et Hô Chi Minh, ainsi que Busan et Dà Nang, Jeju Air occupe la première place parmi les compagnies aériennes sud-coréennes en termes de nombre de liaisons vers le Vietnam.Pour célébrer le lancement de la nouvelle route, Jeju Air propose des billets d’avion à prix réduit du 7 novembre à 10h00 au 21 novembre à 17h00 pour les vols entre le 20 décembre 2023 et le 30 mars 2024.La route Incheon-Dalat devrait améliorer la commodité et l’accessibilité pour les voyageurs. Avec les avantages supplémentaires de tarifs réduits et d’une multitude d’attractions touristiques, la charmante ville de Dà Lat est désormais plus accessible et attrayante que jamais.Dotée d’un climat frais toute l’année, de forêts de pins vertes, de paysages brumeux et de joyaux architecturaux resplendissants datant de l’époque coloniale, la station balnéaire de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre, est une destination bien connue tant au pays qu’à l’étranger. – VNA