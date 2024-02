Le chercheur britannique sur la politique et l'histoire vietnamiennes, Kyril Whittaker offre de l'encens pour commémorer le président Hô Chi Minh à l'ambassade du Vietnam à Londres (Royaume-Uni). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Têt traditionnel reflète les divers aspects de la culture vietnamienne à travers des traditions et coutumes uniques telles que le culte des ancêtres, la confection du banh chung -un plat emblématique du Têt, le xong dat (première visite à un domicile pour l'année), les meilleurs vœux du Nouvel An lunaire, le port de l'ao dai traditionnel, les jeux populaires...C’est ce qu’a estimé le chercheur britannique sur la politique et l'histoire vietnamiennes, Kyril Whittaker, sur le Têt au Vietnam lors d'un échange avec le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) au Royaume-Uni.Selon lui, le Têt est une opportunité d'entretenir des relations lorsque toutes les familles ouvrent largement leurs portes pour accueillir les invités, les parents, les amis, les collègues et les voisins.Une autre belle coutume du Têt est de planter des arbres lors du premier jour du Nouvel An. Ce mouvement lancé par l'Oncle Ho est maintenu jusqu'à présent par des générations de dirigeants vietnamiens. M. Kyril a souligné qu'il s'agissait d'une tradition préservant la culture agricole vietnamienne et la biodiversité du Vietnam.Marié à une Vietnamienne, M. Kyril a célébré le Têt à plusieurs reprises au Vietnam et la coutume vietnamienne d'accueillir le Têt selon le calendrier lunaire est toujours une expérience intéressante pour lui-VNA