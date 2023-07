Lors de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie. Photo : VNA

L’ambassadeur Nguyen Tat Thanh lors de la cérémonie. Photo : VNA

Sydney (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a effectué une visite dans le Territoire du Nord les 24 et 25 juillet à l'invitation de la ministre en chef Natasha Fyles pour discuter des mesures visant à mettre en œuvre la Stratégie d'engagement international de 2022 à 2026 du gouvernement local.Dans cette stratégie, le Vietnam est considéré comme l'un des six marchés prioritaires de premier rang que l'administration du Territoire du Nord en Australie souhaite promouvoir le commerce, l'investissement et l'engagement.La tournée de l’ambassadeur Nguyen Tat Thanh coïncide une visite de travail d'une délégation de la province de Khanh Hoa (Centre), conduite par Nguyen Tan Tuan, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial.A cette occasion, l’ambassadeur vietnamien et le gouverneur du Territoire du Nord Hugh Heggie ont présidé une cérémonie de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie.Hugh Heggie a pris en haute estime le fort développement des relations bilatérales. Le Vietnam est le partenaire commercial ayant connu une croissance la plus rapide de l'Australie ces dernières années, le deuxième marché d'exportation de bétail du Territoire du Nord, ajoutant que le partenariat s'était renforcé grâce à l'étroite connexion économique et commerciale et des chaînes d'approvisionnement, à la coopération en matière de maintien de la paix et les échanges entre les deux peuples. Il a apprécié la coopération de plus en plus étroite dans de nombreux domaines, y compris l'éducation et la formation. Il s'est également réjoui des importantes contributions de la communauté vietnamienne à la diversité et au dynamisme du Territoire du Nord au cours des 30 dernières années.Il a aussi estimé le Plan de mise en oeuvre d'un document de coopération économique, signé récemment, entre le Comité populaire de la province de Khanh Hoa et le gouvernement du Territoire du Nord qui définit le cadre pour le développement durable de coopération bilatérale dans les cinq ans à venir.L'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a déclaré que les deux parties devraient exploiter activement les similitudes dans les domaines de la coopération économique, commerciale et touristique, et s'est félicité de la possibilité d'élargir la coopération dans la culture, le développement des ressources humaines, la transition énergétique, l'économie numérique et le développement vert.Dans le cadre de sa visite, le diplomate vietnamien a également assisté à des rencontres entre des responsables de Khanh Hoa et des dirigeants du Territoire du Nord. -VNA