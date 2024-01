Hanoi (VNA) - Le studio d’animation vietnamien Sconnect a été officiellement reconnu pour deux records dans les domaines des droits d’auteur des films d’animation et de la distribution multilingue sur les plateformes numériques, marquant la première fois au Vietnam que des records sont établis dans le domaine des films d’animation.

Une représentante de Sconnect Vietnam (2e à partir de la gauche) reçoit une certification pour les records. Photo : nhandan.vn

L’Organisation des records du Vietnam (Vietkings) a décerné à Sconnect Vietnam les deux records pour le plus grand nombre de droits d’auteur liés aux films d’animation vietnamiens (127 droits d’auteur) et pour Wolfoo - le film d’animation vietnamien avec le plus de sorties multilingues sur la plateforme YouTube.Selon Pham Thi Quyên, vice-présidente de la Digital Content Creation Alliance (DCCA), ces enregistrements pionniers peuvent servir de catalyseur aux particuliers et aux groupements pour continuer à œuvrer pour de plus grandes valeurs dans le secteur de l’animation vietnamien et dans le contenu numérique.