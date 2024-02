Hanoi (VNA) – Le sous-comité des documents du 14e Congrès national du Parti a tenu sa première réunion à Hanoi, vendredi le 23 février, sous la présidence du secrétaire général du Parti et chef dudit sous-comité, Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong s’exprime lors de la première réunion du sous-comité des documents du 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA





Le 14e Congrès national du Parti devrait avoir lieu en janvier 2026. Pour préparer le congrès, le 13e Comité central du Parti a décidé de créer cinq sous-comités chargés de différents travaux.



Le sous-comité des documents est chargé de rédiger un rapport politique et un rapport de synthèse sur 40 ans de mise en œuvre de l’œuvre de rénovation (Dôi moi) pour le congrès.



Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a souligné que le 14e Congrès national du Parti était un événement politique extrêmement important pour le pays.



Le congrès passera en revue la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti et de l’œuvre de rénovation de 40 ans, et en tirera des leçons importantes, tout en esquissant les orientations, les objectifs et les tâches de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour la péride 2026-2030, continuant ainsi à réaliser avec succès la stratégie de développement socio-économique au cours de la période 2021-2030.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et d’autres dirigeant du Parti et de l’Etat, membres du sous-comité des documents du 14e Congrès national du Parti, posent pour une photo de groupe. Photo : VNA



Le leader a souligné que la préparation des documents pour le 14e Congrès national du Parti, notamment le rapport politique, doit être réalisée de manière scientifique, sérieuse et novatrice, garantissant la qualité des documents. Ce travail est important pour assurer le succès du congrès, a-t-il déclaré.

Il a également demandé aux membres du sous-comité, en particulier aux membres de l’équipe de rédaction des documents, de parvenir à un consensus élevé sur les orientations et méthodes idéologiques afin d’atteindre la plus grande efficacité de travail, tout en combinant étroitement la recherche théorique avec la synthèse de la réalité dans tous les domaines.



Le secrétaire général a souligné que les documents du congrès, y compris le rapport politique, sont l’œuvre du Parti, du peuple et de l’armée entiers, et doivent donc être élaborés avec les contributions d’idées des agences, des ministres, des secteurs, des localités, des organisations socio-politiques et du peuple. – VNA