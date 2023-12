Hanoi (VNA) – L’ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo a souligné à la presse les relations entre les deux pays, voyant dans la coopération pragmatique bilatérales ainsi que dans les relations sino-vietnamiennes plus d’opportunités que de défis.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo. Photo: VNA



La confiance politique entre les deux parties s’est renforcée et s’est approfondie et le besoin de coopération s’est élargi, a-t-il déclaré à la presse à la veille de la visite d’Etat au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping.

On peut dire que le fait que les deux pays renforcent leur coopération dans différents domaines réunit les facteurs clés : être au courant des conditions météorologiques, connaître bien le terrain et avoir l’adhésion populaire, a-t-il indiqué.

Selon le diplomate, la Chine et le Vietnam ont des régimes politiques, des opinions et des idéaux en communion, des chemins de développement similaires et de larges intérêts communs. De plus, les cultures des deux pays présentent de nombreuses similitudes. Ces facteurs sont tous des conditions bénéfiques.

Dans la nouvelle situation, les deux parties doivent exploiter et promouvoir davantage leurs avantages originaux, leurs atouts uniques, en promouvant les domaines suivants : la connexion stratégique, la promotion de la connexion de l’initiative d’"Une ceinture, une route" et le cadre de "Deux corridors, une ceinture".

Au poste-frontière international de Kim Thành, dans la province de Lào Cai. Photo: VNA



En outre, les deux pays doivent également renforcer leur connectivité avec les routes comme infrastructures, la mer comme transport, l’aviation comme liaisons de vols et Internet comme coopération en matière de commerce électronique.

La priorité devrait être accordée à la coopération dans le domaine des infrastructures de transport, en particulier des infrastructures matérielles, telles que les chemins de fer et les autoroutes...

La Chine et le Vietnam sont d’importants partenaires commerciaux l’un pour l’autre. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est également le quatrième partenaire commercial de la Chine.

Selon les statistiques de l’Administration générale des douanes de Chine, au cours des 11 premiers mois de cette année, les exportations du Vietnam vers la Chine a augmenté de 3,7% et ses importations excédentaires ont diminué de 24,8% par rapport à la même période de l’an dernier.

Durians pour l'exportation vers la Chine. Photo: VNA



Au sein de l’ASEAN, le Vietnam est le seul pays qui maintient une croissance de ses exportations vers la Chine. La Chine est l’un des rares marchés d’exportation du Vietnam à maintenir une dynamique de croissance positive.

La Chine est prête à accroître ses importations de produits agricoles, notamment de fruits, en provenance du Vietnam. Ses importations de produits agricoles vietnamiens au cours des trois premiers trimestres de 2023 ont bondi de 160% par rapport à la même période de l’an dernier, et celles de durians vietnamiens au cours des dix premiers mois de 2023 ont atteint 1,95 milliard de dollars.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’exporter 1 milliard de dollars de durians vers la Chine en 2023, mais il a vu ses exportations de durians vers la Chine doubler même si l’année n’est pas encore terminée.

L’ambassadeur Xiong Bo a fait savoir que les nombreuses délégations de visiteur qu’il avait rencontrées avaient admis que le durian vietnamien soit délicieux, vendu à un prix raisonnable et prisé en Chine.

Le Vietnam est le septième producteur mondial de noix de coco. Photo: diendandoanhnghiep.vn

Par ailleurs, les perspectives s’avèrent également juteuses pour les noix de coco fraîches vietnamiennes. La Chine accélère les procédures et mène des consultations sur les procédures de quarantaine pour les noix de coco fraîches.

Comme la consommation chinoise de ce fruit représente 2,6 milliards de noix de coco fraîches et 1,5 milliard de noix de coco transformées, alors que la production nationale ne répond qu’à 10% de la demande du marché, les besoins d’importation vont donc aller croissants.

Actuellement, au Vietnam, la culture du cocotier occupe plus de 180.000 hectares, concentrés essentiellement dans les provinces du littoral du Centre et le delta du Mékong telles que Trà Vinh et Bên Tre, faisant du pays le septième producteur mondial de noix de coco.

Ces localités s’emploient à améliorer la qualité de leurs produits. Les entreprises ont investi dans la construction de fermes de noix de coco biologiques, comme en témoigne plus de 7.000 hectares de cocotiers certifiés biologiques, de quoi espérer un "passeport" pour ce fruit tropical vers le marché du milliard de consommateurs. – VNA