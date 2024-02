Délégués lors du programme. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 2 février, la Commission d'État pour les affaires des Vietnamiens d'outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères) et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ont organisé le programme «Xuân Quê hương 2024» (Printemps du pays natal) pour les Vietnamiens d'outre-mer.



Le programme a réuni plus de 1.000 délégués représentant les plus de 6 millions de Vietnamiens à l'étranger. Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang était présent.



Au nom des dirigeants et de la population de Hô Chi Minh-Ville, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a envoyé aux Vietnamiens d'outre-mer ses meilleurs vœux du Nouvel An lunaire, avant de les informer des grandes réalisations de la mégapole du Sud en 2023, notamment une croissance économique de 5,81%.



Affirmant les contributions des Vietnamiens d’outre-mer à ces réalisations, le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a émis le souhait que les Vietnamiens d’outre-mer continueraient à soutenir la mégapole du Sud et, plus largement, le Vietnam, pour mettre en œuvre efficacement les programmes et objectifs de développement.



Phan Van Mai s’est engagé à continuer à créer des conditions favorables pour que les Vietnamiens d'outre-mer continuent de participer et de contribuer au développement de Ho Chi Minh-Ville et du pays tout entier.-VNA