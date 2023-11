Le président Vo Van Thuong a rendu visite à la famille du Viêt kiêu Pham Van Tich. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et aux activités bilatérales à San Francisco, en Californie, aux États-Unis, dans l’après-midi du15 novembre (heure locale), le président Vo Van Thuong a rendu visite à la famille du Viêt kiêu Pham Van Tich ayant eu de grandes contributions à la révolution pendant la guerre et y a rencontré un certain nombre de Vietnamiens d'outre-mer.

Le président Vo Van Thuong a informé des réalisations importantes et de nouveaux développements du pays, ainsi que du développement des relations diplomatiques du Vietnam avec 193 pays à travers le monde, notamment, les relations Vietnam-États-Unis.

Il a souligné la gratitude des Vietnamiens d'outre-mer, ainsi que des amis américains qui ont discrètement participé au mouvement anti-guerre, contribuant ainsi pour une grande part à la cause de lutte pour la libération et la réunification nationales ; et les contributions des Vietnamiens d'outre-mer au bon développement des relations entre les deux pays.

Il a également espéré que les générations de Vietnamiens d'outre-mer continueraient à promouvoir le patriotisme, à s'unira et à contribuer activement au développement des États-Unis, aux relations bilatérales entre les deux pays, ainsi qu’à la protection et au développement de la Patrie.

Dans la matinée du même jour, le président Vo Van Thuong a visité l'hôpital et le centre de recherche médicale de l'Université de Stanford. Il a souhaité que l'hôpital se coordonnerait avec les partenaires vietnamiens dans le soin et l'amélioration de la santé humaine. -VNA