Hanoï (VNA) - Lors de sa participation au 3ème Forum de la "Ceinture et la Route" pour la coopération internationale tenu à Pékin, en Chine, le président Vo Van Thuong a rencontré le 19 octobre le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith.Vo Van Thuong a souligné que le Vietnam attachait une grande importance aux relations avec le Laos, les considérant comme une priorité absolue dans sa politique étrangère, ajoutant que les relations entre les deux pays étaient un atout inestimable, caractérisées par des liens exemplaires, fidèles, purs et uniques dans les relations internationales.Les deux dirigeants ont souligné que ces derniers temps, les ministères, les secteurs et les localités des deux pays avaient activement coordonné et mis en œuvre des accords de haut niveau, s'efforçant de surmonter les difficultés et les obstacles. De nombreux projets de coopération importants ont connu des progrès positifs.Ils ont convenu de continuer à promouvoir leurs liens étroits dans le domaine politique, contribuant ainsi au maintien d'un environnement de paix et de stabilité pour le développement et à la mise en œuvre efficace des accords, traités et plans de coopération entre les deux Partis et les deux pays.Ils mettront en œuvre avec succès le projet visant à améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération entre le Vietnam et le Laos dans les domaines de l'éducation et du développement des ressources humaines au cours de la période 2021-2030. Ils s'efforceront de résoudre complètement les problèmes dans un certain nombre de projets de coopération économique, commerciale et d'investissement, et intensifieront leur coopération en matière de sciences, d'innovation, d'économie numérique, de commerce électronique et de transformation numérique entre les agences de gestion de l'État ainsi qu'entre les entreprises.Les deux dirigeants ont également souligné l'importance de renforcer la coopération et la connexion entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, des infrastructures, du tourisme et des échanges culturels. Ils sont tombés d'accord pour coordonner leurs efforts afin que le Laos assume avec succès la présidence de l'ASEAN en 2024, valorisant ainsi le rôle central de l'ASEAN et apportant des avantages pratiques à la population de la région.Le secrétaire général du Parti et président Thongloun Sisoulith a déclaré que le Laos attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam et s'efforce toujours de cultiver et d'approfondir l'amitié, la solidarité et la coopération entre les deux pays. Il a promis de contribuer activement à la promotion des relations entre les deux Partis et les deux pays. -VNA