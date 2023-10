Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le 18 octobre à Pékin. Photo: VNA Hanoï (VNA) - A l'occasion de sa participation au 3e Forum de la "Ceinture et la Route" pour la coopération internationale en Chine, le président Vo Van Thuong a reçu le 18 octobre à Pékin, le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Il s'agit de la première rencontre directe entre les deux dirigeants depuis leur prise en fonction.

Les deux parties se sont réjouies au développement vigoureux des relations entre le Vietnam et le Cambodge ces dernières années, obtenant de nombreuses réalisations importantes dans plusieurs domaines tels que le politique, la diplomatie, la sécurité, la défense, le commerce, l’investissement, l’éducation, la formation, la culture, les échanges entre les peuples.

Le président Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de multiplier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les accords déjà conclus, de promouvoir la coopération bilatérale dans l’économie et la formation des ressources humaines.

Il a également proposé à la partie cambodgienne de prêter attention et de créer les meilleures conditions à la communauté vietnamienne au Cambodge.

De son côté, le Premier ministre Hun Manet a déclaré que les contacts et les échanges des hauts dirigeants des trois pays Vietnam-Cambodge-Laos étaient extrêmement importants pour promouvoir la coopération trilatérale, notamment dans le commerce, l'investissement, le tourisme ainsi que leur collaboration au sein de l’ASEAN.

Les deux dirigeants ont indiqué que le Vietnam et le Cambodge disposaient encore d'une grande marge et d'un grand potentiel de coopération économique, en promouvant leur connexion en termes d'infrastructures, de transport et envisageant d'ouvrir plus de portes frontalières internationales.

Le Premier ministre Hun Manet a convenu que les deux parties devaient renforcer les échanges culturels, élargir la coopération touristique et les échanges entre les peuples. Il a remercié la partie vietnamienne d’avoir accordé des bourses d’étude à des étudiants cambodgiens.

Considérant la coopération en matière de sécurité et de défense comme l'un des piliers des relations bilatérales, les deux dirigeants sont convenus de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays pour garantir la stabilité, la sûreté, la sécurité des frontières et lutter contre la criminalité transnationale. Les deux parties ont également exprimé leur détermination à achever rapidement 16 % des travaux de démarcation et de bornage de la frontière commune.

A cette occasion, le président Vo Van Thuong a transmis l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Premier ministre Hun Manet à visiter le Vietnam. L'invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA

