San Francisco (VNA) – Le président Vo Van Thuong a reçu jeudi 16 novembre à San Francisco, aux États-Unis, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l’occasion de sa participation à la 30e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.

Dans une atmosphère ouverte et cordiale, les deux dirigeants ont exprimé leur plaisir de se retrouver après la visite officielle du Premier ministre malaisien au Vietnam en juillet dernier dont il a encore gardé de profondes impressions, et ont salué les développements vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-Malaisie.Le président Vo Van Thuong a adressé ses salutations au roi et à la reine de Malaisie, et ses fécicitations au roi qui se prépare à terminer son mandat de règne très réussi, contribuant pour une part importante à la stabilité de la Malaisie et à la construction d’une société harmonieuse et prospère.Le chef de l’Etat vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux relations de coopération multiformes avec la Malaisie, partenaire de premier rang du Vietnam au sein de l’ASEAN.Il a remercié le Premier ministre Anwar Ibrahim pour les sentiments qu’il porte au Vietnam et au président Hô Chi Minh, et s’est réjoui des rencontres et échanges réguliers entre les hauts dirigeants des deux pays qui illustrent la coopération et l’attachement entre les deux pays.Le président Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de déployer les résultats de la 7e réunion de leur Comité mixte, d’achèver rapidement les négociations en vue de la signature des accords pour créer le cadre d’une coopération plus approfondie entre les deux pays dans divers domaines.Il a souhaité que les deux parties oeuvrent pour promouvoir le commerce et les investissements et atteindre 18 milliards de dollars d’échanges commerciaux dans les temps à venir; que le gouvernement malaisien s’intéresse au soutien des entreprises vietnamiennes dans la production et l’exportation de produits halal vers le marché malaisien.Il a remercié et espéré que la Malaisie assistera davantage le Vietnam dans la formation du personnel, élargira la coopération décentralisée, dans l’immédiat par la signature des relations de jumelage entre Hôi An et Melaka.Il a demandé à la Malaisie de créer les conditions permettant au Vietnam d’inciter l’Union européenne (UE) à retirer le carton jaune à l’aquaculture vietnamienne, et a exhorté les deux pays à poursuivre leur collaboration efficace dans le rapatriement des pêcheurs vietnamiens.Pour sa part, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a partagé les propositions du président Vo Van Thuong et a affirmé que la Malaisie attachait une grande importance aux relations de coopération multiforme avec le Vietnam.Il a exprimé son impression devant les réalisations socio-économique du Vietnam et a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, et de renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines.Les deux parties ont affirmé continuer de se coordonner étroitement dans les forums régionaux et internationaux tels que l’ONU et l’APEC, s’efforcer de maintenir la solidarité et le rôle central de l’ASEAN, contribuant à la construction d’une Communauté de l’ASEAN forte, solidaire et résiliente, et aider le Laos à achever l’Année de présidence de l’ASEAN 2024.Discutant des questions d’intérêt commun, notamment la Mer Orientale, les deux dirigeants ont convenu de soutenir le maintien d’un point de vue commun qui consiste à assurer la paix, la stabilité et à mettre sérieusement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, à parvenir à un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Le Premier ministre Anwar Ibrahim a exprimé son souhait d’accueillir le président Vo Van Thuong en Malaisie le plus rapidement possible. – VNA