Le président Vo Van Thuong reçoit la ministre japonais des Affaires étrangères, Mme Le président Vo Van Thuong reçoit la ministre japonais des Affaires étrangères, Mme Kamikawa Yoko . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong a demandé de prêter attention à la promotion de la coopération Vietnam-Japon dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements, du travail, de l'aide publique au développement (APD), de la formation des ressources humaines, des échanges culturels et touristiques, des échanges entre les localités et les peuples des deux pays.

En recevant le 10 octobre à Hanoï la ministre japonaise des Affaires étrangères, Mme Kamikawa Yoko, en visite au Vietnam les 10 et 11 octobre, le chef de l'État vietnamien a également exhorté à continuer de promouvoir l'échange de délégations à différents niveaux afin de consolider la confiance politique et a exhorté la diplomate japonaise à inciter le gouvernement japonais à créer les conditions optimales pour la communauté vietnamienne au pays du soleil levant.

Le Japon est un partenaire de coopération économique important du Vietnam depuis 50 ans dans les domaines de l'APD, de l'investissement, du commerce, du travail et du tourisme, a-t-il souligné, ajoutant que les deux pays partageaient des similitudes et avaient encore la possibilité de continuer à développer les relations de coopération multiforme.

À cette occasion, Vo Van Thuong a souligné la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, comme en témoignent en partie le nombre de 100 paires de localités qui entretiennent la coopération et une communauté de près de 500 000 Vietnamiens au Japon.

Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de coopérer étroitement avec le Japon pour contribuer au succès du sommet ASEAN-Japon prévu fin 2023.

De son côté, Mme Kamikawa Yoko a souligné que le Vietnam jouait un rôle important dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Japon dans la région et a réaffirmé que son pays continuerait à se coordonner étroitement avec le Vietnam au sein des forums multilatéraux et sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

L'amitié entre les deux peuples, semée il y a mille ans, et la grande confiance politique sont considérées comme une base importante pour le bon développement actuel des relations binationales, a-t-elle ajouté.

Elle a recommandé d'élargir la collaboration dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique et verte.-VNA