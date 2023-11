Le président Vo Van Thuong reçoit des responsables de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam . Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président Vo Van Thuong a reçu le 27 novembre le président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro, l'ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide et quelques députés du parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon.Le dirigeant vietnamien et des députés japonais ont exprimé leur joie devant le développement remarquable de la coopération et de l'amitié Vietnam-Japon ces 50 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Le président Vo Van Thuong a remercié les membres de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam, en particulier le président Nikai Toshihiro, l'ancien Premier ministre Suga Yoshihide, pour leurs sentiments accordés au pays et au peuple vietnamiens ainsi que leurs contributions au développement des relations bilatérales.Concernant les perspectives des relations entre les deux pays dans l’avenir, le président Vo Van Thuong a proposé à l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam et à son président Nikai Toshihiro de continuer à prêter attention et à intensifier les liens entre les organes législatifs vietnamien et japonais, les échanges entre députés, jeunes leaders, femmes députés, à promouvoir le rôle de passerelle des organisations parlementaires d’amitié ainsi qu'intensifier la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'agriculture de haute technologie, l'éducation,le tourisme...Il a également exhorté les députés japonais à soutenir l'organisation de plus de festivals culturels ainsi que de programmes d'échange pour les jeunes et localités, contribuant ainsi au développement des relations entre les deux pays.Pour leur part, les responsables japonais ont affirmé qu'ils continueraient de soutenir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, en particulier dans ceux offrant de grandes possibilités de coopération tels que l’emploi, l'agriculture, les sciences et technologies, l'énergie... et de promouvoir le projet universitaire Vietnam-Japon, symbole des relations de coopération entre les deux pays.Lors de la réception, le gouverneur de la préfecture de Yamanashi, Nagasaki Kotaro a informé le président Vo Van Thuong de l’établissement des relations de coopération et d’amitié avec la province vietnamienne de Quang Binh (Centre) avant d’exprimer le souhait de promouvoir la coopération bilatérale dans la transformation verte et l'agriculture de haute technologie. -VNA