Hanoi (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a apprécié mercredi 20 décembre à Hanoi les contributions de la diplomatie vietnamien, exhortant les ambassadeurs et chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger à s’en tenir aux missions diplomatiques clés dans les temps à venir.

Le président Vo Van Thuong salue les réalisations de la diplomatie vietnamienne. Photo: VNA



Les dirigeants du Parti et de l’État apprécient hautement les contributions du secteur diplomatique, considérant qu’il s’agit d’un «point lumineux typique» dans les réalisations globales du pays ces derniers temps, a-t-il déclaré en recevant une délégation de 85 ambassadeurs et chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger conduite par le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son venu rendre compte des activités du secteur à l’occasion du 32e Conférence diplomatique.



2023 est une année charnière, d’une grande importance pour la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti, indiquant que le cadre des relations avec de nombreux partenaires clés a atteint de nouveaux sommets, la confiance politique avec de nombreux pays s’est consolidée, la coopération s’est constamment élargie et a gagné en efficacité, et la position et le prestige du pays sur la scène internationale se sont élevés, s’est-il félicité.

Ces réalisations sont rendues possibles notamment grâce au leadership et à la direction étroits du Comité central, du Politburo, du Secrétariat et à l’engagement des dirigeants du Parti et de l’État, en particulier du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a-t-il affirmé.

Le président Vo Van Thuong avec les ambassadeurs et chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA

Le président Vo Van Thuong a exhorté les chefs des organes de représentation à s’en tenir aux missions diplomatiques clés dans les temps à venir, doivent identifier le renforcement des relations politiques et économiques comme centre, l’exploration des domaines potentiels comme percée, bien déployer la diplomatie économique, la diplomatie culturelle et élever le niveau de la diplomatie multilatérale, a-t-il souligné.

Dans le même temps, les chefs des organes de représentation doivent bien saisir la situation locale, «la vision doit être large, la réflexion doit être profonde», conseiller rapidement le Parti et l’État sur la situation des pays de résidence et les relations entre le Vietnam et ces derniers, a-t-il poursuivi.

Selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, la 32e Conférence diplomatique qui est honorée par la présence du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et plusieurs dirigeants du Parti et de l’Etat, revêt une signification très importante non seulement pour le secteur diplomatique, mais aussi pour le personnel des affaires extérieures des ministères, départements tant au niveau central qu’au niveau local.

La conférence doit évaluer et prévenir la situation, examiner et évaluer les résultats obtenus pendant plus de la moitié du mandat de mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti et faire saisir à fond les résolutions, conclusions, directives et projets du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti sur les affaires extérieures depuis le début du mandat pour formuler des tâches clés et des mesures à prendre d’ici la fin du 13e mandat et les années suivantes. – VNA