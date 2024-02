Le président Vo Van Thuong lors de l'événement. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 2 février, le président Vo Van Thuong a assisté à un programme de célébration du Nouvel An lunaire (Têt) 2024 dans la ville de Thu Duc, Ho Chi Minh-Ville.



Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, était également présent à cet événement destiné aux travailleurs, aux ouvriers et aux ménages en difficulté dans la localité.



Lors du programme, le président Vo Van Thuong a reconnu que malgré de nombreuses difficultés, Hô Chi Minh-Ville avait déployé de grands efforts pour maintenir une croissance stable, assurer la sécurité sociale et prendre soin des personnes défavorisées.



Selon le chef de l’Etat, en cette conjoncture défavorable, ce programme de célébration du Têt pour les ouvriers, les travailleurs et les ménages pauvres était une action visant à soutenir les autorités à tous les niveaux dans leurs efforts d’aider les personnes en difficulté à avoir une fête joyeuse.



A cette occasion, des centaines de cadeaux ont été remis à des ouvriers, des travailleurs et des personnes en difficulté locaux. -VNA