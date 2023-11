Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong a rencontré séparément le Premier ministre australien Anthony Albanese et la présidente péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra à San Francisco, aux États-Unis, le 17 novembre, en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.

Lors de leur rencontre, le président Vo Van Thuong et le Premier ministre Anthony Albanese ont passé en revue le bon développement des relations entre le Vietnam et l’Australie ces derniers temps, en particulier depuis l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en 2018.Ils ont convenu que la confiance et l’amitié entre les deux peuples ainsi que les réalisations encourageantes dans les domaines de coopération constituent une base importante pour élever les relations bilatérales vers un nouveau sommet.Le Premier ministre Anthony Albanese a affirmé que l’Australie chérissait ses liens avec le Vietnam et s’est engagé à continuer de donner la priorité à l’aide publique au développement (APD) et à coopérer avec le Vietnam dans la transformation numérique, l’économie verte et la réponse au changement climatique.Le président Vo Van Thuong a remercié le gouvernement australien pour sa source d’APD durable et son soutien au Vietnam dans la mise en œuvre des missions de maintien de la paix des Nations Unies.Il a proposé que les deux parties continuent d’augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir efficacement les mécanismes de coopération, de renforcer la collaboration dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples grâce à l’augmentation des vols entre les deux pays.Le chef de l’Etat vietnamien a suggéré de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Australie puisse s’intégrer et apporter sa contribution au pays de résidence ainsi qu’aux relations entre les deux pays.Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, tels que l’ONU, l’ASEAN et l’APEC, et ont comparé leurs notes sur les questions régionales et internationales, notamment la question de la Mer Orientale et la coopération dans la sous-région du Mékong.

Le président Vo Van Thuong (à droite) et la présidente péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra à San Francisco, aux États-Unis, le 17 novembre. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec sa homologue péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance aux liens avec le Pérou et la région latino-américaine, et gardait toujours à l’esprit l’affection et le soutien du peuple péruvien à la lutte passée du Vietnam pour la défense et à construction nationales actuelle.Il a souligné que le Vietnam souhaitait renforcer davantage l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, notamment dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, investissement, culturel, touristique et entre les peuples.Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la collaboration et le soutien du gouvernement péruvien aux projets de télécommunications, pétroliers et gaziers du Vietnam, souhaitant que le gouvernement péruvien continue à prêter attention et à faciliter l’expansion du marché et des affaires des entreprises vietnamiennes dans ce pays d’Amérique du Sud.Pour sa part, la présidente péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra a déclaré que les deux parties devaient promouvoir la coopération économique et commerciale à la hauteur des relations politico-diplomatiques.Elle a hautement apprécié les projets du Vietnam apportant des avantages substantiels aux deux pays, et a déclaré que le gouvernement péruvien accueillait et créait toujours des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes opérant dans le pays.Elle a proposé au Vietnam d’envisager d’ouvrir son ambassade à Lima et de signer un accord d’exemption de visa pour les citoyens des deux pays.Le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité d’accroître les contacts et les échanges de délégations de tous niveaux entre les deux pays, de promouvoir efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, de renforcer la coordination et d’exploiter efficacement l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et d’entamer au plus tôt des négociations sur des accords de protection des investissements et de non double imposition, facilitant ainsi la coopération en matière d’économie et d’investissement.La présidente Dina Ercilia Boluarte Zegarra a profité de l’occasion pour inviter le président Vo Van Thuong à se rendre au Pérou et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024, tout en affirmant qu’il continuerait à se coordonner avec le Vietnam au sein de l’ONU et des mécanismes multilatéraux internationaux et à promouvoir la coopération avec l’ASEAN.Le président Vo Van Thuong a félicité le Pérou pour son rôle d’hôte de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 et a affirmé sa coopération étroite avec le Pérou pour le succès de l’Année de l’APEC 2024 au Pérou. – VNA