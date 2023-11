Le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et des délégués au Forum. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh et le vice-Premier ministre Tran Luu Quang ont participé dans la matinée du 2 novembre à Hanoï à un forum d’affaires Vietnam-Mongolie.



Lors de cet événement, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a indiqué qu’entre 2017 et 2022, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Mongolie avait doublé et qu’au cours du premier semestre 2023, il avait atteint environ 45 millions de dollars.



Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a ensuite déclaré espérer que les milieux d'affaires des deux parties contribueraient fortement à promouvoir les relations entre les deux pays dans les temps à venir, notamment dans les domaines de l'économie, de l'investissement et du tourisme.



Afin de promouvoir davantage la coopération économique entre les deux pays, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a proposé que les deux parties se soutiennent mutuellement pour améliorer l'efficacité de l'intégration économique régionale et internationale, et facilitent les activités d’import-export pour porter le commerce bilatéral à 200 millions de dollars dans un avenir proche.



De son côté, le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh a annoncé que lui et les hauts dirigeants vietnamiens avaient convenu de faire évoluer les relations entre la Mongolie et le Vietnam au niveau de « partenariat intégral » à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2024.



En outre, selon lui, la signature par les deux parties d'un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service et de passeports ordinaires lors de cette visite, créera des conditions favorables aux opérations et à la coopération entre les entreprises des deux pays.



Ukhnaagiin Khürelsükh a affirmé que l'État mongol continuerait à créer des conditions de travail stables et un environnement juridique favorable pour les investisseurs étrangers, y compris les entreprises vietnamiennes.