Le président Vo Van Thuong inspecte l’état de préparation au combat de l’armée des commandos , à l’occasion du 79e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 34e de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989). Photo. VNA

Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong est venu inspecter lundi 18 décembre l’état de préparation au combat de l’armée des commandos, à l’occasion du 79e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 34e de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989).

Le président Vo Van Thuong a reconnu et chaleureusement salué les efforts, les exploits et les réalisations remarquables que l’armée des commandos a accomplis ces dernières années.

Face à l’évolution complexe de la situation mondiale, le président a demandé à l’armée des commandos de créer une force spéciale d’élite en matière de politique, d‘avoir un caractère politique particulièrement fort et une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi qu’être prêt à accepter et à mener à bien des tâches dans toutes les situations.

Manoeuvre des commandos vietnamiens. Photo: VNA



Le dirigeant a également demandé à l’armée des commandos de se concentrer sur la promotion du travail du Parti et du travail politique, de construire une force spéciale aguerrie capable d'accomplir toutes les tâches assignées, d'être prête à vaincre tous les ennemis envahisseurs.



L’armée des commandos doit également se coordonner étroitement avec d’autres forces pour bien accomplir sa mission de prévenir et de lutter contre l’évolution pacifique, les émeutes et complots de renversement de l’administration, le terrorisme.



L’Armée des commandos doit également participer activement aux activités de reconnaissance envers les bienfaiteurs de la Patrie, au refus de la misère, au développement socio-économique, à la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles…, a-t-il ajouté.



Il s’est déclaré convaincu que l’armée des commandos obtiendrait nombreuses autres grandes victoires, pour être digne à jamais d'être une force spéciale d'élite et loyale du Parti, de l'État, de l’armée et du peuple. -VNA