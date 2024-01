Le président Vo Van Thuong se rend à la plate-forme centrale de la joint-venture Cuu Long JOC. Photo : VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Vendredi matin, le président Vo Van Thuong s'est rendu à la plate-forme centrale de la joint-venture Cuu Long JOC pour adresser ses meilleurs vœux du Têt du Dragon aux travailleurs de celle-ci ainsi qu'au personnel de l'industrie gazo-pétrolière.

Fondée en 1998, Cuu Long JOC a exploité plus de 415 millions de barils de pétrole. Elle a versé près de 14 milliards de dollars au budget de l'État sur un chiffre d'affaires total de plus de 30 milliards de dollars.

Selon le président Vo Van Thuong, le succès de Cuu Long JOC peut être considéré comme un exemple typique de coopération internationale, apportant des avantages nationaux, donnant confiance aux partenaires étrangers, contribuant ainsi à la formation de responsables de l'industrie gazo-pétrolière.

Le président Vo Van Thuong se rend au port de la société par actions de services pétroliers du Vietnam. Photo : VNA

Le chef de l'État a demandé aux cadres et employés du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) de comprendre que le développement économique était toujours associé à la défense et à la sécurité nationales et vice-versa.

Vo Van Thuong a également proposé au PVN d'élaborer un plan stratégique en matière de formation du personnel de l'industrie pour aider le Groupe à se développer fortement.

Le même jour, le président Vo Van Thuong a visité le port PTSC de la société générale par actions des services gazo-pétroliers du Vietnam. -VNA