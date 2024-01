Hau Giang, 2 janvier (VNA) - La province de Hau Giang, dans le delta du Mékong, bénéficiant d'une position géographique stratégique dans la région du sud-ouest, devrait capitaliser sur ses atouts pour une croissance rapide et durable, contribuant ainsi au développement de la région et du pays, a déclaré le 1er janvier le président Vo Van Thuong.

Le président Vo Van Thuong. Photo : VNA

Participant à une cérémonie marquant le 20e anniversaire de la création de la province (1er janvier) dans la ville de Vi Thanh, Vo Van Thuong a déclaré que Hau Giang devrait accorder l'attention à la promotion de la restructuration économique en tandem avec le renouvellement du modèle de croissance, l'amélioration du climat des affaires et de l'avantage concurrentiel, ainsi que l'attraction de hauts dirigeants , des ressources humaines de qualité et l'application de la science et de la technologie avancées au service des moyens de subsistance locaux.



Comme Hau Giang est l'une des localités les plus durement touchées par le changement climatique qui entraîne des changements dans le débit du Mékong, l'intrusion saline et la sécheresse, la province devrait attacher une grande importance à la gestion des ressources naturelles, à la protection de l'environnement et aux mesures rationnelles en réponse au changement climatique, il a dit.



En outre, le chef de l'État a souligné que la région du delta du Mékong devrait continuer à investir dans une agriculture de haute technologie, capable de créer une forte valeur ajoutée et d'acquérir un avantage concurrentiel.



Il a souligné la nécessité de promouvoir la transformation numérique dans ce domaine, de diversifier la production à grande échelle et de réaliser des avancées dans la conservation et la transformation des produits agricoles afin de mieux répondre à la demande du marché et d'améliorer les revenus locaux.



En outre, le président Vo Van Thuong a déclaré que la croissance économique doit aller de pair avec le développement culturel et social, ajoutant que la province devrait se concentrer davantage sur l'investissement, la préservation et la promotion des valeurs culturelles et historiques ainsi que sur le développement de l'écotourisme afin de créer des locomotives pour le développement local socio-économique.

Le président Vo Van Thuong a présenté l'Ordre du Travail de première classe au Comité local du Parti, à l'autorité et au peuple de Hau Giang. Photo : VNA

Il convient d'accorder une attention particulière à l'amélioration des soins de santé pour les résidents locaux, à l'affinement de la qualité de l'éducation et de la formation et à la bonne mise en œuvre des politiques en faveur des familles bénéficiaires de la politique et des personnes qui ont rendu service à la nation, a-t-il ajouté.



Il a exprimé sa conviction que Hau Giang, avec sa noble tradition, s'efforcera de récolter de nouvelles réalisations pour devenir un point brillant dans la région du delta du Mékong et dans le pays dans son ensemble.



A cette occasion, le président Vo Van Thuong a présenté l'Ordre du Travail de première classe au Comité local du Parti, à l'autorité et au peuple.- VNA