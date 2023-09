Le président du Sénat thaïlandais Pornpetch Wichitcholchai et l'ambassadeur du Vietnam, Phan Chi Thanh. Photo : VNA



Bangkok (VNA) - Le président du Sénat thaïlandais Pornpetch Wichitcholchai a reçu le 7 septembre à Bangkok en Thaïlande l'ambassadeur du Vietnam, Phan Chi Thanh, exprimant sa joie devant le développement des relations de coopération, d’amitié et de partenariat stratégique renforcé entre la Thaïlande et le Vietnam.

Le dirigeant thaïlandais a estimé que la coopération entre les deux organes législatifs était très efficace et pratique et espéré accueillir bientôt une délégation de haut niveau de l'Assemblée nationale du Vietnam en visite en Thaïlande pour continuer à renforcer et à compléter des contenus de coopération dans le temps d’avenir.

Pornpetch Wichitcholchai a déclaré que le Sénat thaïlandais attachait une grande importance aux activités du Groupe des parlementaires d'amitié Thaïlande-Vietnam et qu'il pousserait personnellement le nouveau Parlement thaïlandais à perfectionner bientôt le Groupe des parlementaires d'amitié afin de renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam.

Selon le dirigeant thaïlandais, les deux pays doivent renforcer la coordination et continuer à promouvoir la mise en œuvre de la stratégie "Trois connexions", en continuant à promouvoir la coopération culturelle et éducative, notamment la promotion de l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien et du thaï dans chaque pays. Il a souligné l'importance du Prix « Princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn » décerné aux enseignants vietnamiens ayant apporté de nombreuses contributions à l'éducation et à la communauté.

Pour sa part, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a souhaité que le Groupe des parlementaires d'amitié Thaïlande-Vietnam du nouveau mandat soit bientôt consolidé. L'ambassade du Vietnam en Thaïlande se coordonnera étroitement avec les Groupes des parlementaires d’amitié des deux pays pour promouvoir les échanges de délégations et d'autres activités de coopération.

Le diplomate vietnamien a souhaité que le Sénat thaïlandais continue à soutenir les activités de coopération bilatérale, notamment la coopération économique liée à la mise en œuvre de la stratégie « Trois connexions » ; aide les entreprises thaïlandaises à continuer à investir au Vietnam, notamment dans les projets respectueux de l'environnement, de l'agriculture verte, de l'énergie verte, du développement des infrastructures...

Outre la coopération économique, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a espéré qu'à travers les activités législatives ainsi que la coopération parlementaire, le Sénat thaïlandais continuerait à soutenir d'autres domaines de coopération tels que la culture, l'éducation, la santé, les sciences et les technologies, les échanges entre les peuples dans le cadre de mécanismes bilatéraux et régionaux. -VNA