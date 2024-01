Gia Lai (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a adressé 26 janvier dans la ville de Pleiku aux cadres, soldats, habitants, ouvriers, travailleurs de la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) ses demandes empressées de renseignements et ses meilleurs vœux du Têt du Dragon.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de l’événement, dans la ville de Pleiku, le 26 janvier. Photo : VNA

Le plus haut législateur a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, aux officiers et soldats, aux familles pauvres, aux membres de la résistance contaminés par l’agent/orange dioxine, aux ouvriers et aux travailleurs en situation difficile locaux.

Il a salué les contributions actives du Comité du Parti, de l’administration, des forces armées et de la population de la province de Gia Lai aux réalisations économiques, sociales, diplomatiques du pays en 2023.

Reconnaissant les efforts de la province d’apporter un Têt digne de ce nom à la population, le président de l’Assemblée nationale a recommandé à Gia Lai de continuer de créer des conditions d’emploi décentes aux habitants pour améliorer leurs revenus et augmenter le nombre d’assurés sociaux.

Gia Lai possède la plus grande superficie naturelle et la deuxième plus grande population des Hauts Plateaux du Centre. Située au nord des Hauts Plateaux du Centre, dans la zone du Triangle de développement, Gia Lai occupe une position stratégique importante, a-t-il souligné.

En 2023, son produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 3,02%, son PIBR par habitant a atteint 59,08 millions de dôngs, ses recettes budgétaires totales se sont chiffrées à plus de 5.575 milliards de dôngs, son chiffre d’affaires à l’exportation a atteint 680 millions de dollars, et la valeur de sa production agricole a crû de 7%.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la province de prêter attention à la gestion et à l’utilisation efficaces des terrains des plantations et des chantiers d’exploitations forestières, de bien mettre en œuvre la politique foncière pour les minorités ethniques telle que stipulée dans la Loi foncière amendée récemment adoptée par l’Assemblée nationale qui sera effective le 1er janvier 2025.

Il a également exhorté Gia Lai à continuer de veiller à la prise en charge des familles bénéficiaires de politiques sociales, des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, aux familles pauvres, aux victimes de l’agent orange/dioxine, aux ouvriers et aux travailleurs en situation difficile, de rester à l’écoute de la population et de contruire des politiques de développement en leur faveur.

A cette occasion, il a assisté à la remise symbolique par le groupe Petrovietnam de 200 maisons de grande solidarité d’une valeur d’enviroon 10 milliards de dôngs aux familles pauvres, et à la remise symbolique par le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale Y Thanh Hà Niê Kdam de 300 millions de dôngs mobilisées par Agribank aux familles de minorités ethniques en situation difficile. – VNA